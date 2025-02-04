我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

7.6萬高才赴港 克服粵語關卡交友 學潮語找到歸屬感

香港新聞組／香港4日電
香港自2022年12月高才通計畫實施後，至去年底已收到近12萬宗申請，約7.6萬人已赴港。（中通社）
香港自2022年12月高才通計畫實施後，至去年底已收到近12萬宗申請，約7.6萬人已赴港。（中通社）

自2022年12月高才通計畫實施以來，截至去年底已收到近12萬宗申請，當中逾9萬宗已獲批，約7.6萬人已赴港。郭女士是其中一名赴港高才，從初抵香港的寂寥與不適應，到如今的喜愛與有歸屬感，她表示香港不僅是一個充滿機遇的地方，更是一個能夠讓人找到溫暖的城市。在這個新春，她與家人留港共度佳節，一起探索香港的過年氣氛，留下難忘回憶。

大公報報導，回到熟悉的地方與朋友相聚，也是來自五湖四海高才的另一選擇。作為香港教育體系與多元文化見證者的周先生一家，他們讓孩子在香港受教育，期望更好成長，雖面臨語言等挑戰，但堅信適合孩子的才是最好的。

來自湖北的郭女士從英國杜倫大學畢業後，於2023年12月通過高才C類來到香港，現在港從事財會類工作。郭女士坦言，初抵香港時，自己曾因缺乏熟識的朋友而感到些許寂寥。隨時間推移，通過結交本地和內地的朋友，開始適應並喜歡上香港的生活，朋友們的陪伴更讓她在這片土地上找到了歸屬感。

「我們會一起探索香港不同的魅力，不僅限於繁華的市中心，還會前往海邊，如長洲、南丫島等地，或是踏上山巔，領略香港的另一番風景。」郭女士分享道。

對於來自非粵語地區的郭女士而言，粵語是她赴港後必須面對的關卡，「我的第一份工作中，同事們都是本地人，這也迫使我開始努力學習粵語。」「粵語的俚語與書面語之間存在不小差異。」她結交了一些同齡的香港朋友，透過同事也讓她慢慢了解到了香港潮語。

除了語言難關外，租房問題也是赴港人才所面臨的另一大挑戰。郭女士透露，在她初抵香港時曾遇到「二房東騙局」。幸運的是郭女士及時發現騙局迅速報警，最終成功追回按金（保證金）。

在社交平台小紅書上，熱愛烹飪的郭女士發布了一則「邀請100個陌生姐妹來家裡吃飯」的帖子，吸引了網友大量關注。談及發起這一活動的初衷，郭女士透露，最初僅僅是因為自己購買的食材過多，一個人難以解決，是萌生了尋找飯友的想法。她續指，自己從未預料到這則帖子會如此火爆，越來越多人想到她家吃飯，「因為作為同樣身處異鄉的港漂，大家在聊天時更容易產生共鳴。」

香港 小紅書 房東

上一則

春運過半 中國跨區人流預計達48億人次

下一則

旺丁未旺財 香港零售銷售連跌10月 受1大因素影響

延伸閱讀

港股開紅盤 陸系AI強強滾 DeepSeek效應 相關科技族群勁揚

港股開紅盤 陸系AI強強滾 DeepSeek效應 相關科技族群勁揚
砍優惠？財爺：2元乘車如果不改 長遠財政不可行

砍優惠？財爺：2元乘車如果不改 長遠財政不可行
柏克萊加大首次開線上台語課 報名火熱 未來還有粵語高級課

柏克萊加大首次開線上台語課 報名火熱 未來還有粵語高級課
白人小夥泰瑞陽 樂當粵語文化守護者

白人小夥泰瑞陽 樂當粵語文化守護者

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？