7.6萬高才赴港 克服粵語關卡交友 學潮語找到歸屬感

香港自2022年12月高才通計畫實施後，至去年底已收到近12萬宗申請，約7.6萬人已赴港。（中通社）

自2022年12月高才通計畫實施以來，截至去年底已收到近12萬宗申請，當中逾9萬宗已獲批，約7.6萬人已赴港。郭女士是其中一名赴港高才，從初抵香港 的寂寥與不適應，到如今的喜愛與有歸屬感，她表示香港不僅是一個充滿機遇的地方，更是一個能夠讓人找到溫暖的城市。在這個新春，她與家人留港共度佳節，一起探索香港的過年氣氛，留下難忘回憶。

大公報報導，回到熟悉的地方與朋友相聚，也是來自五湖四海高才的另一選擇。作為香港教育體系與多元文化見證者的周先生一家，他們讓孩子在香港受教育，期望更好成長，雖面臨語言等挑戰，但堅信適合孩子的才是最好的。

來自湖北的郭女士從英國杜倫大學畢業後，於2023年12月通過高才C類來到香港，現在港從事財會類工作。郭女士坦言，初抵香港時，自己曾因缺乏熟識的朋友而感到些許寂寥。隨時間推移，通過結交本地和內地的朋友，開始適應並喜歡上香港的生活，朋友們的陪伴更讓她在這片土地上找到了歸屬感。

「我們會一起探索香港不同的魅力，不僅限於繁華的市中心，還會前往海邊，如長洲、南丫島等地，或是踏上山巔，領略香港的另一番風景。」郭女士分享道。

對於來自非粵語地區的郭女士而言，粵語是她赴港後必須面對的關卡，「我的第一份工作中，同事們都是本地人，這也迫使我開始努力學習粵語。」「粵語的俚語與書面語之間存在不小差異。」她結交了一些同齡的香港朋友，透過同事也讓她慢慢了解到了香港潮語。

除了語言難關外，租房問題也是赴港人才所面臨的另一大挑戰。郭女士透露，在她初抵香港時曾遇到「二房東 騙局」。幸運的是郭女士及時發現騙局迅速報警，最終成功追回按金（保證金）。

在社交平台小紅書 上，熱愛烹飪的郭女士發布了一則「邀請100個陌生姐妹來家裡吃飯」的帖子，吸引了網友大量關注。談及發起這一活動的初衷，郭女士透露，最初僅僅是因為自己購買的食材過多，一個人難以解決，是萌生了尋找飯友的想法。她續指，自己從未預料到這則帖子會如此火爆，越來越多人想到她家吃飯，「因為作為同樣身處異鄉的港漂，大家在聊天時更容易產生共鳴。」