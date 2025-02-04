我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

旺丁未旺財 香港零售銷售連跌10月 受1大因素影響

香港新聞組／香港4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
據統計，臘月廿九至正月初三，有近68萬人次旅客到訪香港，按年增加約6%，但香港零售管理協會指出，在內地旅客消費模式改變下，旺丁未旺財；圖為銅鑼灣街頭人潮眾多。（中新社）
據統計，臘月廿九至正月初三，有近68萬人次旅客到訪香港，按年增加約6%，但香港零售管理協會指出，在內地旅客消費模式改變下，旺丁未旺財；圖為銅鑼灣街頭人潮眾多。（中新社）

香港消費巿道疲弱，港府統計處3日公布，去年12月零售業總銷貨價值臨時估計為328億元（港幣，下同，約42億美元），按年下跌9.7%，扣除價格變動後按年下跌11.5%，是連續10個月錄得跌幅。

文匯報報導，港府發言人表示，12月零售業總銷貨價值按年進一步下跌，部分反映市民節日外遊的影響，第四季合計按年下跌6.7%，較對上一季的9.6%跌幅已有所收窄，而國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上港府積極推動旅遊業發展和提振市面氣氛，再加上就業收入增加，均對零售業有利。

香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，深圳恢復「一簽多行」赴港簽證後旅客增加，惟內地旅客消費模式改變下旺丁未旺財，冀港府政策吸引更多過夜旅客帶動消費。

以不同商品類別計算，跌幅最大的是汽車及汽車零件，下跌逾三成半，其次為家具及固定裝置，以及電器和其他未分類耐用消費品，跌幅均超過兩成，其他下跌逾一成的類別分別為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物、服裝、燃料。

謝邱安儀表示，去年12月跌幅屬預期之內，因當月有聖誕節的長假期，外遊已成為港人生活習慣，該月跌幅最高的類別為汽車及汽車零件，以及家具和電器產品等，均主要為本地消費商品，反映受港人外遊影響。

協會向4000間會員轄下商店7.8萬名員工的調查顯示，深圳去年12月恢復「一簽多行」措施後，加上香港節日有不少大型活動，旅客明顯增加，但由於旅客現主要以深度遊為主，非特意赴港購物，加上港元仍強勢，就算在港購物，也屬意有很大折扣和優惠的商品，且單價亦下跌。

另外，協會調查顯示，上月有近半數會員均表示零售額有單位數以至低雙位數升幅，個別甚至升幅近三成，主要有兩大原因：重頭的推廣，加上一些類別與農曆新年相關，如糖果、超市、食品及衣服等，在農曆新年帶動下刺激消費。不過，她表示今年農曆年初一至初五對比去年同期，會員整體表示生意持平及有下跌，認為要有大力度優惠才能吸引消費。

她預期今年首季零售業仍面對挑戰，因去年首季港人外遊未有現今熾熱，零售銷貨額基數較高，但去年4月起零售業生意下跌，基數變低，若今年沒有其他新政策推行，又或各方面的環境因素與現時相若，則今年第二季起跌幅會收窄，達持平或正負2%之間的偏差。

零售業 港府 香港

上一則

7.6萬高才赴港 克服粵語關卡交友 學潮語找到歸屬感

下一則

中國芭蕾舞團在美演出是大外宣？甘迺迪藝術中心遭關切

延伸閱讀

港股開紅盤 陸系AI強強滾 DeepSeek效應 相關科技族群勁揚

港股開紅盤 陸系AI強強滾 DeepSeek效應 相關科技族群勁揚
砍優惠？財爺：2元乘車如果不改 長遠財政不可行

砍優惠？財爺：2元乘車如果不改 長遠財政不可行
香港六合彩頭獎 1注獨得1.93億港幣 打破紀錄

香港六合彩頭獎 1注獨得1.93億港幣 打破紀錄
川普對中國加稅 港財政司長：利率升高將影響港營商環境

川普對中國加稅 港財政司長：利率升高將影響港營商環境

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？