旺丁未旺財 香港零售銷售連跌10月 受1大因素影響

據統計，臘月廿九至正月初三，有近68萬人次旅客到訪香港，按年增加約6%，但香港零售管理協會指出，在內地旅客消費模式改變下，旺丁未旺財；圖為銅鑼灣街頭人潮眾多。（中新社）

香港 消費巿道疲弱，港府 統計處3日公布，去年12月零售業 總銷貨價值臨時估計為328億元（港幣，下同，約42億美元），按年下跌9.7%，扣除價格變動後按年下跌11.5%，是連續10個月錄得跌幅。

文匯報報導，港府發言人表示，12月零售業總銷貨價值按年進一步下跌，部分反映市民節日外遊的影響，第四季合計按年下跌6.7%，較對上一季的9.6%跌幅已有所收窄，而國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上港府積極推動旅遊業發展和提振市面氣氛，再加上就業收入增加，均對零售業有利。

香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，深圳恢復「一簽多行」赴港簽證後旅客增加，惟內地旅客消費模式改變下旺丁未旺財，冀港府政策吸引更多過夜旅客帶動消費。

以不同商品類別計算，跌幅最大的是汽車及汽車零件，下跌逾三成半，其次為家具及固定裝置，以及電器和其他未分類耐用消費品，跌幅均超過兩成，其他下跌逾一成的類別分別為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物、服裝、燃料。

謝邱安儀表示，去年12月跌幅屬預期之內，因當月有聖誕節的長假期，外遊已成為港人生活習慣，該月跌幅最高的類別為汽車及汽車零件，以及家具和電器產品等，均主要為本地消費商品，反映受港人外遊影響。

協會向4000間會員轄下商店7.8萬名員工的調查顯示，深圳去年12月恢復「一簽多行」措施後，加上香港節日有不少大型活動，旅客明顯增加，但由於旅客現主要以深度遊為主，非特意赴港購物，加上港元仍強勢，就算在港購物，也屬意有很大折扣和優惠的商品，且單價亦下跌。

另外，協會調查顯示，上月有近半數會員均表示零售額有單位數以至低雙位數升幅，個別甚至升幅近三成，主要有兩大原因：重頭的推廣，加上一些類別與農曆新年相關，如糖果、超市、食品及衣服等，在農曆新年帶動下刺激消費。不過，她表示今年農曆年初一至初五對比去年同期，會員整體表示生意持平及有下跌，認為要有大力度優惠才能吸引消費。

她預期今年首季零售業仍面對挑戰，因去年首季港人外遊未有現今熾熱，零售銷貨額基數較高，但去年4月起零售業生意下跌，基數變低，若今年沒有其他新政策推行，又或各方面的環境因素與現時相若，則今年第二季起跌幅會收窄，達持平或正負2%之間的偏差。