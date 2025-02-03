新春內地團估7萬人訪港勝疫前 傳統旺區消費額增兩成

2月2日農曆正月初五，香港銅鑼灣街頭市民遊客眾多。（中新社）

農曆新年連周末的長假期2日結束，不少外遊市民循各口岸陸續回港，亦有內地旅客錯峰前來香港 遊玩。旅遊業監管局主席馬豪輝表示，春節 假期首5天已有逾1600個內地訪港旅行團、合共逾5萬8000人，他預計春節黃金周期間，將有接近2000個內地團訪港，涉及約7萬人次，遠高於疫情 前的3.5萬人次；有立法會議員指出，春節香港各區人流量高，預計對今年生意額大有幫助。

文匯報報導，入境處表示，截至2日晚上9時，各口岸共有97.7萬人次出入境。逾60萬入境人次中，約42.3萬人次為香港居民，最多人經羅湖口岸入境，其次為深圳灣口岸。出境方面，逾37萬人次離港，當中逾14萬人次為內地旅客，另有逾19萬人次為香港居民。

在西九龍高鐵站，2日下午3時許抵港層亦人流不絕，大批剛下車的港人左手一袋、右手一袋且拖著行李箱，排隊在閘口準備出站，秩序井然，等候區亦有很多前來接車的親友。

從福建探親回港的鄒先生表示，預計人流高峰期可能於晚上出現，因此特意提早返港，並直言高鐵車票不容易購買，回港的車票很緊張，要提早多天並於早上6時到高鐵站排隊，搶購回港的車票。

據報導，另有旅客錯峰南下。來自上海的旅客韓小姐表示，家鄉較寒冷，希望到溫暖的地方過新年，並且探望在港工作的朋友，故選擇赴港旅遊，預計逗留6天，已提前在社交軟件做好攻略，知道這段時間亦有舞獅表演、燈會，十分期待香港的賀年活動。

高鐵站內的士站雖有大量的士，但仍有不少乘客須領取籌號等車，普遍約等待15至20分鐘才能上車。

報導指出，在香港國際機場的入境大堂，2日亦有大批市民推着行李回港。市民黃女士與兒子到泰國遊玩，並指普吉島旅遊氛圍不錯，「當地有很多旅客」，選擇早上抵港的航班是希望可早些回家休息，略作調整。市民Matthew亦表示，趁農曆新年前往杭州探親，感覺今個新年假期比去年人更多，「兩邊的機場都挺多人，飛機也全部坐滿。」

新春長假期結束，批發及零售界立法會議員邵家輝2日表示，今年市道氣氛熱鬧，即使很多市民北上消費，但亦有大量旅客南下來港旅遊及消費，雖然現時未能估計實際業界整體銷售額，但必然對業界的生意有正面幫助。

財政司司長陳茂波2日發表網誌亦指，今年香港過年氣氛濃厚，人流明顯增加了，傳統的旅客熱點、購物旺區或大型商場，都是人頭湧湧。從年廿九至年初三訪港旅客有近68萬人次，按年增約6%。餐飲、旅遊業亦有不俗表現，餐飲界新春生意額升超過一成；在遊客較集中的一些傳統旺區，消費額比平日多兩成。