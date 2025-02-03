砍優惠？財爺：2元乘車如果不改 長遠財政不可行

2元乘車優惠檢討引起社會關注。（中新社資料照片）

新一份香港 財政預算 案或會交代政府檢討多時的2元乘車優惠政策。香港財政司長陳茂波明確表示，政策原意非常好，但長遠「財政上不可行」，政府正蒐集數據並研究不同方案，其中之一是由交通工具營辦商向長者提供優惠，強調該計畫「絕對不會取消」。

明報報導，陳茂波2日在商台「政好星期天」表示，社會對現時的兩元乘車優惠計畫有共識，門檻由原來的65歲降至60歲導致公帑開支大增，「如果什麼都不改，長遠來說財政上不可行」；但要如何改，他指社會有不同竟見，政府正研究不同方案，其中一個是公共交通營辦商自行向長者提供優惠，例如半價，他認為營辦商「無蝕底」（不會吃虧）。

至於如何避免「長途車短搭」，陳茂波指避免濫用或不當使用優惠，亦是政府檢討的重要課題。

出席同一節目的行政會議成員林正財則稱，應聚焦討論60至64歲人士是否繼續享有相關優惠，但強調政府可鼓勵這批人重投工作。林認為，春港60至65歲的長者工作參與率不高，有人可能仍有能力或想繼續工作，當局可加強推動長者就業，研究如何減輕他們上班的交通負擔，同時改善乘車優惠計畫。他又稱面對人口老化，發展「銀髮經濟」對長者精神健康有幫助，若長者可繼續工作，有收入就會消費得更「疏爽」（開心）。

大公報報導，面對財政赤字，陳茂波則表示，特區政府要開源節流，以「節流」為主，「開源」為輔，政府各部門都要加大力度節流，部門開支必定要減少，在教育、醫療支出方面亦有節約空間。此外，政府正積極舉辦更多特色活動，增加人流和吸引旅客，將為香港創造更多機遇。

另一方面，港府 過去除了地價收入及印花稅下跌，其「一般收入帳目」也有多項收入減少。支出方面，大部分政府部門或開支總目在預算之內，但其中有24個總目開支超出預算，去年11月在立法會申請追加撥款，涉款133億港元（約17億美元）。

各部門追加開支是原預算的介乎0.2%至168.2%，最多依次包括商經局、工業貿易署、資科辦（現時「數字辦」）、特首辦、申訴專員公署等。

經濟學者李兆波表示，地價收入與印花稅數目大，兩者收入大減，難靠其他收入填補，「收入上可以做的很有限」。但他提出，港人網購後運送貨物用上不少紙箱，可考慮增設徵費；電動私家車牌費較汽油私家車便宜，可考慮提高，電動車充電也不似油車入油包含燃料稅，當局也可增設水平低於燃料稅的「電車稅」。