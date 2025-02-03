1年5258宗…香港非本地學歷評估申請增24% 內地占1／3

香港示意圖。(圖：shutterstock)

近年到內地升學 的香港 學生愈來愈多，他們畢業後因應回港就業 的學歷評估需求也隨之增加。據香港學術及職業資歷評審局數字顯示，2022/23年度共接獲5258宗非本地學歷評估申請，較之前一年的4234宗大增24%，其中約三分之一申請為內地學歷，屬各地區之冠。

文匯報報導，基於香港特區政府教育局與國家教育部的高等教育學位證書互認安排，在升學銜接時兩地院校的資歷可直接互認而不需另外進行學歷評估；但內地畢業港生如有意回港就業，為讓雇主更熟悉和掌握其學歷程度以覓得合適人才，他們可透過學歷評估將其內地學歷「兌換」成香港相應水平。評審局數據顯示，在2022/23年度，有1691宗評估申請涉及內地學歷，較2021/22年度增加592宗，首次超越英國成為各非本地學歷之冠。

據報導，有見相關需求增加，專為港生提供內地升學服務的中國教育交流（香港）中心近日舉辦講座，邀請評審局向學生及家長介紹申請非本地學歷評估的資訊。

報導指出，根據評審局資料，經評估後的內地學歷具備極高認受性，2022/23年度有99.7%申請獲評定為香港資歷架構的相對學歷水平，明顯高於英國、美國、澳洲等海外升學熱門地。

評審局代表指，學歷評估主要參考基準是香港的教育制度及香港資歷架構（HKQF）中的資歷名銜計畫及資歷學分等內容，以評估申請人的最高學歷及其綜合學習成效，是否達到香港特定資歷如博士學位、碩士學位、學士學位及高級文憑或副學士學位等標準，評估結果屬獨立的專業意見，以供雇主及相關機構參考。

有關學歷評估申請費為3065元至3640港元（約393至467美元），一般可於收到完整申請後15個工作天內完成。評審局提醒，申請時需要準備並上傳由內地院校發出的畢業證書、最終成績單，及相關機構發出學分轉移證明等文件掃描本，若申請作教師註冊或聘任用途，則須提交教學實習證明。