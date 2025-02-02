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澳門1月賭收意外續跌5.6% 僅達疫前73%

香港新聞組／香港2日電
新春期間澳門年味濃，媽閣廟前長龍翻騰、鑼鼓喧天。（中通社）
新春期間澳門年味濃，媽閣廟前長龍翻騰、鑼鼓喧天。（中通社）

澳門博彩監察協調局公布，2025年1月澳門博彩毛收入按年跌5.6%至182.54億元（澳門元，下同，約22.7億美元），繼去年12月按年跌2%後，連續兩個月賭收錄得按年下跌，為澳門疫情後全面通關以來首次，市場原預期1月賭收按年增長0.9%。按月看，博彩收入則錄升幅0.29%，金額上連跌兩個月後回升。

綜合香港經濟日報等港媒報導，與2019年1月博彩毛收入249.42億澳門元比較，澳門2025年1月賭收相當於恢復至疫情前的73%。值得留意的是，今年1月下旬為農曆新年假期，而2019年的農曆新年假期則在2月，反映賭收情況未算理想，即使有新春假期也未見大幅提振。

去年12月份，澳門博彩收入182.02億元，按年跌1.28%，差過預期，並為當地疫後全面通關以來首次按年下跌，按月亦跌1.3%。

摩根大通早前發表報告，指春節八天長假期間，澳門酒店幾乎被預訂一空，顯示出需求旺盛，遊客人數可能創紀錄。但該行補充，去年同期也有類似強勁趨勢，假日季數據強勁並不罕見。

該行早前報告指，受農曆新年假期因素影響，料澳門1月賭收跌5%至7%，至180億至183億元；2月則預期按年持平至增長5%，達185億至195億元。大摩則表示，澳門農曆新年假期酒店平均房價按年降15%至40%，比去年10月黃金周時期低出10%至30%，入住率則基本持平。

不過，該行稱澳門入境旅客數字強勁，1月上半月珠海居民訪澳人數按年增26%。早前並估算1月澳門日均賭收將按年升1%至6.28億元，預計2月每日平均賭收增7%至7.09億。

澳門時任行政長官賀一誠去年曾稱，2025年賭收要達至2400億澳門元「必然做到」，亦算是較保守的預測。以2400億元的預測計，相當於月均賭收200億澳門元。

澳門 疫情 摩根大通

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