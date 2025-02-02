香港賀歲盃球星技術出眾 2萬球迷玩人浪 食肆生意增3成

「賀歲盃2025」1日在香港大球場上演，最終，世界足球明星隊以點球6比5戰勝中國香港足球明星隊。圖為觀眾們築起人浪。（中新社）

「賀歲盃2025」1日晚在香港 大球場上演，全場約2萬球迷大玩人浪及打氣聲中觀賞了一場「入球秀」，由18名世界足壇名將組成的世界明星隊，迎戰由本地足壇名將組成的香港明星隊。香港明星隊的李康廉在上半場梅開二度，加上鞠盈智的笠射（吊球，lob），一度領先3：1。不過世界明星隊技術出眾，憑路爾斯加西亞末段連入兩球扳平至3：3。最終，世界明星隊在互射12碼階段以6：5戰勝香港明星隊。

「賀歲盃2025」1日在香港大球場上演，世界足球明星隊以點球6比5戰勝中國香港足球明星隊。圖為世界足球明星隊卡卡（右二）持球。（中新社）

大公報報導，香港財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、中國香港足球 總會會長貝鈞奇和主席霍啟山等嘉賓在賽前主持了醒獅點睛及賽前握手禮。

今屆賀歲盃的陣容仍然鼎盛。世界明星隊由2007年世界足球先生、巴西名將卡卡領銜，卡卡雖然在前晚才抵港，但賽前已相當親民，主動到觀眾席前為球迷簽名。

另外，該隊還包括有世界盃冠軍名將卡富和里爾瓦多、比利時名將夏薩特，還有眾多港人耳熟能詳的大衛施華、傑斯、史高斯和效力過港超聯球隊傑志的科蘭等星光熠熠。香港明星隊亦強陣迎戰，包括黃洋、陳肇麒、李健和、高尼路、盧均宜幾位足球先生，以及陳偉豪等皆正選出場。

另據文匯報報導，獲頒「M」品牌認可的賀歲盃星光熠熠，吸引大批香港乃至世界各地球迷到場觀賽，同時亦帶動大球場附近食肆的生意。有開業多年的西餐負責人形容，在市道疲弱的大環境下，舉辦盛事活動猶如「救命稻草」，1日晚生意額提升約三至四成，但擔心日後大型活動移師至啟德體育園後，商戶的生意額受挫，期望港府 在全港18區多舉辦不同的盛事活動，拉動地區經濟。有商戶建議港府主動在內地社交平台上，為食肆作宣傳，以吸引人流。

越式餐廳的店員李小姐表示，該區客源以寫字樓打工族為主，新春期間寫字樓休息，加上市民外遊渡歲，餐廳生意淡靜，但1日愈近賀歲盃開鑼的時間，生意就愈旺，傍晚6時後，店內的人流量比起往日多，預計生意額會增加三成，其中一半是前往大球場的球迷，「大球場的盛事活動吸引不少食客，救了我們一命。」

她表示，自從港府大力舉辦盛事活動，不少都在大球場舉行，為該餐廳帶來不少生意，包括去年的國際邁亞密訪港以及七欖比賽均為其帶多三成生意，期望港府以後多加舉辦盛事活動，促進經濟。