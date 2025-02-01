春節5天183萬港人到外地過年 有人對大熊貓、煙花…沒興趣

香港眾多市民和訪港遊客，在大年初三按新年習俗前往沙田車公廟祈福。（中新社）

港府 趁農曆新年繼續力推「大熊貓經濟」等大型賀年活動，年初二有煙花，初三就有賽馬，即使如此，港府公布單是初二便有至少32萬港人離港，連同初一已有67萬人外遊，五日以來合共183萬港人在外地過年。

據自由亞洲電台報導，春節 期間，香港 機場人頭湧湧，有市民表示今年香港的農曆年氣氛不好，而且店舖都與內地一樣，因此寧願趁長假外遊到外國見識一下。

據報導，大年初二機場的離境大堂，上午已經到處是準備出發外遊的市民，辦理登機手續及行李寄艙櫃位更大排長龍。伍先生一家四口，趁新年假期到馬爾地夫（Maldives）旅遊：「馬爾地夫都是去玩水、遊水、潛水那些。」他與太太覺得：「香港沒有什麼好玩，不過趁假期去一去第二個地方玩，香港留港消費一定不值得，那麼多好地方。」

香港農曆新年消費疲弱，旺角有檔攤大呻今年新年市道大跌六成。就如楊先生一家，年初二帶小孩到澳洲遊玩五天，周圍遊覽一下、看動物等：「香港過年氣氛不太好，寧願去外國其他地方見識一下，因為香港到底有什麼地方是值得消費呢？眼見到很多店舖跟內地都沒什麼分別。」

今年港府除了力谷「熊貓經濟」，其他與往年大同小異，初一有花車巡遊、初二晚有煙花滙演、初三則是賽馬、初四是賀歲盃。黎太一家五口趁新年到曼谷玩五天，她不諱言對香港的活動沒興趣：「跑馬那類活動我們都不太感興趣。」楊先生：「都是的，錯過了沒太大所謂，年年都有。」伍先生：「賽馬一星期都有兩天，賀歲盃電視都看得到，我對足球不太熱愛。」

此外，文匯報報導，雖然春節逾67萬港人外遊，但受惠於深圳「一簽多行」措施恢復並擴大，有內地旅客專程趁匯率回跌來港購買奢侈品與黃金，預計消費數萬元。有珠寶業人士表示，受惠於深圳恢復及擴充「一簽多行」等措施，香港遊客區的珠寶店明顯多了人光顧及消費，其中近七、八成為內地旅客。

深圳旅客陳小姐透過「一簽多行」措施來港。她說，今次是新冠疫情後首次境外旅行，希望來港購物和品嘗美食。雖然深圳也有奢侈品品牌旗艦店，但她認為香港奢侈品店中的種類更齊全，「有些款式是香港才有，所以特地過來，看看有沒有自己喜歡的。」

九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長劉克斌表示，受惠於深圳恢復及擴充「一簽多行」等措施，遊客區珠寶店的訪港旅客明顯增加，惟近年金價高企，部分消費者採取觀望態度，預期今個新年整體生意額較去年同期少10%。