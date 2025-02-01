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港春節「賀歲馬」投注逾19億年增1成 近萬遊客入場創高

香港新聞組／香港1日電
香港賽馬會1月31日大年初三在沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日2025」，共吸引8萬5000人入場觀賽，總投注額為19億4450萬港元，較去年增加一成。（中通社）
香港賽馬會1月31日大年初三在沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日2025」，共吸引8萬5000人入場觀賽，總投注額為19億4450萬港元，較去年增加一成。（中通社）

「農曆新年賽馬日2025」1月31日在沙田馬場舉行，共吸引8萬5000人入場觀賽，當中來自內地及海外近1萬人為旅客，創歷來賽馬日新高，至於總投注額則為19億4450萬元（港元，下同，約2.49億美元），較去年增加一成。

大公報報導，香港賽馬會表示，「春節」成功列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄後，亦為吸引更多遊客外出體驗、促進旅遊經濟消費提供新機遇。結合香港政府「賽馬旅遊」倡議和受惠於「一簽多行」，愈來愈多遊客選擇來香港體驗賽馬日。陳茂波及羅淑佩應邀出席在馬匹亮相圈舉行的新春綜合匯演暨開幕儀式，二人與多名馬會高層為醒獅點睛，並欣賞醒獅表演。一眾騎師隨後向現場馬迷拜年，祝願市民財源廣進，全年興旺。

「農曆新年賽馬日」共上演11場賽事，比賽前後亦有新春綜合匯演等多項賀年活動，而大型桃花林、行運風車陣及精美花車亦成為打卡熱點。今次賽馬日其中三場焦點賽事包括「賀年盃」、「百週年紀念銀瓶」，及四歲馬經典賽事系列首關的「香港經典一哩賽」。「賀年盃」於第六場上演，途程為1400米，最終由姚本輝訓練、布文策騎的「堅又威」勝出，陳茂波在頒獎禮上頒發賀年盃獎盃及元寶予「堅又威」的馬主堅又威賽馬團隊代表，以及頒發元寶予練馬師姚本輝及騎師布文。

另一場焦點賽事為第四場的三級賽「百週年紀念銀瓶」，途程為1800米。這場賽事最終由馬主禪勝賽馬團隊麾下的「禪勝輝煌」勝出，獲勝賽駒由呂健威訓練、布文策騎。四歲馬經典賽事系列首關的「香港經典一哩賽」也在當日的第八場上演，此場賽事只限四歲馬角逐榮譽，三關賽事總獎金高達5200萬元，是香港馬壇重要盛事之一。「香港經典一哩賽」途程為1600米，賽事最後由廖康銘訓練、霍宏聲策騎的「祝願」力壓群雄，摘得桂冠。

總結賽事，布文勝出四場頭馬糊出「大四喜」榮膺騎師王，共獲兩冠的呂健威則成為練馬師王。

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