我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普查克柏格言和內幕 Meta付高額和解金進核心圈

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

香港花車歌舞慶新春 老外穿紅襪子感受年味

中新社29日電
1月29日，農曆乙巳蛇年正月初一晚，香港尖沙咀街頭9輛主題花車和46支中外表演隊伍為沿途市民遊客獻上春節祝福。 (中新社)
1月29日，農曆乙巳蛇年正月初一晚，香港尖沙咀街頭9輛主題花車和46支中外表演隊伍為沿途市民遊客獻上春節祝福。 (中新社)

29日，乙巳蛇年第一晚，以「如意新春　喜樂連連」為主題的「國泰新春國際匯演之夜」在香港尖沙咀海濱與全球觀眾見面，用一場花車巡遊和勁歌熱舞，與大家共慶蛇年新春。 　　

自1996年起，香港旅遊發展局（香港旅發局）於每年農曆大年初一舉辦新春賀歲花車巡遊，為香港市民及海內外遊客帶來歌舞、雜技等巡遊表演，成為香港春節期間的重頭戲，每年吸引數十萬香港市民與遊客沿途觀賞。 　　

儘管當天天氣較冷，不時吹起海風，但中新社記者18時抵達華燈初上的尖沙咀時，自彌敦道到海畔一帶仍聚集大批香港市民和遊客。 　　

「我很期待今天的表演。」愛爾蘭遊客埃莉諾·沃爾什（Eleanor Walsh）告訴記者，這是她第一次來香港，之前聽本地朋友說正月初一晚有表演，就提前買好了票。蛇年是她的「本命年」，所以自己也穿上了紅襪子。 　　

20時10分許，在一系列「熱身」演出後，匯演正式開始。9輛造型各異的絢麗花車陸續亮相。 　　

今年的多輛花車都融合了香港特色，如「熊貓暢遊香港號」花車以目前居住在香港的6隻大熊貓作為主題，吸引全球遊客來一場「大熊貓之旅」；香港賽馬會花車以賽馬和140個轉運風車為設計元素，突出該會成立140周年；香港旅發局花車則將蛇的線條融入設計中，結合香港天際線以及賽馬、年宵市場、林村許願樹等與香港本地節慶相關的視覺元素，推介香港特色。 　　

與花車一同與觀眾見面的，還有包括香港在內的14個國家和地區演出團體帶來的表演。 　　

其中不僅有元氣滿滿的宅舞、熱情的桑巴、花樣百出的跳繩、高難度的雜技，還有以敦煌壁畫為靈感的舞蹈、熱鬧歡騰的中國西北秧歌、來自印尼和菲律賓的東南亞風情舞蹈等，展現多元文化在香港交融。精彩表演引得現場觀眾的陣陣掌聲與喝彩，他們不時拿出設備記錄精彩時刻。 　　

1月29日，農曆乙巳蛇年正月初一晚，香港尖沙咀街頭9輛主題花車和46支中外表演隊...
1月29日，農曆乙巳蛇年正月初一晚，香港尖沙咀街頭9輛主題花車和46支中外表演隊伍為沿途市民遊客獻上春節祝福。圖為奧地利的雜技舞蹈團隊表演。 (中新社)

當晚表演約持續兩個小時。花車和演出隊伍從尖沙咀香港文化中心出發，沿廣東道、海防道和彌敦道前行，給沿途觀眾帶來歡樂。據瞭解，演出結束後，花車和部分節目還將轉到大埔林村許願廣場展演。 　　

「今晚表演很精彩。」香港市民吳先生表示，這是他第二次來匯演之夜現場看表演，享受視聽盛宴的同時，也感受到今年的過年氣氛比去年更熱鬧，「衷心希望香港一年能比一年好。」   　　

「『新春國際匯演之夜』是香港每年新春期間的首項盛事，展現香港作為盛事之都的澎湃活力。」香港特區行政長官李家超當晚出席活動時說。他邀請大家新春假期在香港多留幾天，體驗春節在這個國際都會的「正確打開方式」，享受香港的獨特魅力和特色景點，「沉浸式」感受喜樂和祝福。

1月29日，農曆乙巳蛇年正月初一晚，香港尖沙咀街頭9輛主題花車和46支中外表演隊...
1月29日，農曆乙巳蛇年正月初一晚，香港尖沙咀街頭9輛主題花車和46支中外表演隊伍為沿途市民遊客獻上春節祝福。 (中新社)

香港 春節

上一則

片尾出現台灣地圖 解放軍東部戰區發影片「以武止戈」

延伸閱讀

香港白底紅字「水牌」…原來還有人在寫 承載繁華與落寞

香港白底紅字「水牌」…原來還有人在寫 承載繁華與落寞
對生意人來說是風水 一代文字師手寫招牌凝聚3道氣

對生意人來說是風水 一代文字師手寫招牌凝聚3道氣
陳淑莊律師變廚師 港式私廚「紅棉」寫第二人生

陳淑莊律師變廚師 港式私廚「紅棉」寫第二人生
唔准嬲豬、企定定…港言港語外地人看懵 老派卻珍貴

唔准嬲豬、企定定…港言港語外地人看懵 老派卻珍貴

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30

超人氣

更多 >
4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助

4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
射鵰、封神、哪吒…2025春節檔神仙打架 頂級IP誰是贏家？

射鵰、封神、哪吒…2025春節檔神仙打架 頂級IP誰是贏家？
白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪

白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪