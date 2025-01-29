香港花車歌舞慶新春 老外穿紅襪子感受年味

1月29日，農曆乙巳蛇年正月初一晚，香港尖沙咀街頭9輛主題花車和46支中外表演隊伍為沿途市民遊客獻上春節祝福。 (中新社)

29日，乙巳蛇年第一晚，以「如意新春 喜樂連連」為主題的「國泰新春國際匯演之夜」在香港 尖沙咀海濱與全球觀眾見面，用一場花車巡遊和勁歌熱舞，與大家共慶蛇年新春。

自1996年起，香港旅遊發展局（香港旅發局）於每年農曆大年初一舉辦新春賀歲花車巡遊，為香港市民及海內外遊客帶來歌舞、雜技等巡遊表演，成為香港春節 期間的重頭戲，每年吸引數十萬香港市民與遊客沿途觀賞。

儘管當天天氣較冷，不時吹起海風，但中新社記者18時抵達華燈初上的尖沙咀時，自彌敦道到海畔一帶仍聚集大批香港市民和遊客。

「我很期待今天的表演。」愛爾蘭遊客埃莉諾·沃爾什（Eleanor Walsh）告訴記者，這是她第一次來香港，之前聽本地朋友說正月初一晚有表演，就提前買好了票。蛇年是她的「本命年」，所以自己也穿上了紅襪子。

20時10分許，在一系列「熱身」演出後，匯演正式開始。9輛造型各異的絢麗花車陸續亮相。

今年的多輛花車都融合了香港特色，如「熊貓暢遊香港號」花車以目前居住在香港的6隻大熊貓作為主題，吸引全球遊客來一場「大熊貓之旅」；香港賽馬會花車以賽馬和140個轉運風車為設計元素，突出該會成立140周年；香港旅發局花車則將蛇的線條融入設計中，結合香港天際線以及賽馬、年宵市場、林村許願樹等與香港本地節慶相關的視覺元素，推介香港特色。

與花車一同與觀眾見面的，還有包括香港在內的14個國家和地區演出團體帶來的表演。

其中不僅有元氣滿滿的宅舞、熱情的桑巴、花樣百出的跳繩、高難度的雜技，還有以敦煌壁畫為靈感的舞蹈、熱鬧歡騰的中國西北秧歌、來自印尼和菲律賓的東南亞風情舞蹈等，展現多元文化在香港交融。精彩表演引得現場觀眾的陣陣掌聲與喝彩，他們不時拿出設備記錄精彩時刻。

1月29日，農曆乙巳蛇年正月初一晚，香港尖沙咀街頭9輛主題花車和46支中外表演隊伍為沿途市民遊客獻上春節祝福。圖為奧地利的雜技舞蹈團隊表演。 (中新社)

當晚表演約持續兩個小時。花車和演出隊伍從尖沙咀香港文化中心出發，沿廣東道、海防道和彌敦道前行，給沿途觀眾帶來歡樂。據瞭解，演出結束後，花車和部分節目還將轉到大埔林村許願廣場展演。

「今晚表演很精彩。」香港市民吳先生表示，這是他第二次來匯演之夜現場看表演，享受視聽盛宴的同時，也感受到今年的過年氣氛比去年更熱鬧，「衷心希望香港一年能比一年好。」

「『新春國際匯演之夜』是香港每年新春期間的首項盛事，展現香港作為盛事之都的澎湃活力。」香港特區行政長官李家超當晚出席活動時說。他邀請大家新春假期在香港多留幾天，體驗春節在這個國際都會的「正確打開方式」，享受香港的獨特魅力和特色景點，「沉浸式」感受喜樂和祝福。