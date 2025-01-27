與基層吃團年飯 李家超：今年再增3社區客廳 年中運作

李家超（右二）等人與基層家庭一起食團年飯，並送上福袋及一起合照留念。（取材自李家超臉書）

28日就是農曆新年大除夕。連日來，香港 特首李家超聯同港府 司局長相繼落區，展開18區歲晚關愛家訪活動，探訪不同家庭，關心他們的居住和生活狀況，為他們送上賀年福袋，與大家分享節日歡樂，共慶新春。其中，李家超到訪紅磡社區客廳，又與基層家庭一起製作和品嘗盆菜和湯圓。

文匯報報導，李家超26日在社媒貼文表示，港府今年將增設至少三個社區客廳，當中兩個項目已獲扶貧委員會通過由關愛基金撥款支持，分別位於東區筲箕灣和九龍城高山道，預料今年中旬開始運作。另外，首批位於元朗攸壆路的簡約公屋，將在第一季落成入伙，很快也會公布簡約公屋第二期申請。他期望透過社區客廳和簡約公屋等創新舉措的組合拳，讓弱勢家庭住有所居、居有所安。

李家超25日來到紅磡社區客廳時，先向劏房戶家庭打招呼，「好快就過年，所以特別和大家團年，希望為大家『家』添溫暖。」活動中，李家超帶領多位局長與多個基層家庭分別圍坐交流。

紅磡社區客廳營運機構、香港聖公會福利協會總幹事劉冼靜儀向李家超介紹，該社區客廳很受基層家庭歡迎，受惠家庭平均步行5分鐘到10分鐘便可來到。「我們目標一年內服務6萬人次，現已完成83%，其中洗衣、乾衣、浴室設施最受歡迎。」

香港特首李家超（右三）日前到訪紅磡的社區客廳，跟職訓局中華廚藝學院及國際廚藝學院學生與基層家庭一起做湯圓。（取材自李家超臉書）

李家超等人並與基層家庭一起吃團年飯，並送上福袋及一起合照留念。他又指，有基層家庭向他形容社區客廳如同為他們增添一個「家」，提供了共享廚房、洗衣房、浴室等設施，以及學生功課輔導等社區支援服務，有助提升生活質素，亦擴闊社交網絡。

對於簡約公屋的進展，房屋局局長何永賢26日在社媒上發文說，即將在今年第一季入伙的簡約公屋攸壆路項目，一二人單位月租僅約880港元（約112.9美元），三四人單位月租僅約1630港元（約 209.2美元），營運機構更會提供就業 、就學、適應新社區等多元支援。此外，港府發展局局長甯漢豪26日到訪葵涌葵芳邨，向住戶送上新春祝福。