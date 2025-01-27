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港人團年飯「不手緊」 酒樓預約增逾1成 春茗訂到3月底

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

28日（年廿九）是大年夜，不少市民近日已提早與親友吃團年飯，雖然本地經濟復甦不似預期，但港人在大時大節不「手緊」。有飲食業界稱，近日中式酒樓訂座理想，較龍年升約10%至15%，28日更有不少酒樓預訂爆滿，估計單計26日及25日，業界生意額約8億元（港幣，下同，約1284萬美元）。有賣盆菜的酒店亦稱今年訂單多15%，料整個農曆新年假丁財兩旺，不少酒樓3月底仍有春茗訂單。

明報報導，香港餐務管理協會主席梁振華稱，中式酒樓剛過去的周末訂座率八至九成；28日大部分酒樓爆滿，大年初一及初二訂座亦很理想。梁說雖然今年訂座比新冠疫情前仍差約15%，但已較去年升10%至15%，他不諱言今年市道始終未太好，大部分酒樓不敢加價，每席人均消費300至350元。他又稱今年只有3天新年假，不少港人2月1日（初四）復工，加上較少人會全家十多人北上吃飯，相信大部分人會留港開年。

據報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和亦稱，中式酒樓團年飯訂座理想，相信較去年多一成，另受惠於深圳「一簽多行」恢復，最近不少本地企業及社團都設宴款待內地機構人員，估計佔中式酒樓整體訂座15%以上，「食團年飯不再只限於家庭」。黃透露26日晚及25日晚是吃團年飯高峰期，相信兩日共有約8億元生意額。

報導引述黃家和提到，港府早前預計一連8天的內地春節黃金周會有逾140萬內地客訪港，加上香港大年初二有煙花匯演，相信生意會丁財兩旺。他知道不少中式酒樓陸續接到春茗訂單，業界原估計訂單只會持續至3月初，但據他了解不少酒樓3月底仍有訂單。

報導稱，不少家庭亦會訂購盆菜與親友過年。帝苑酒店今年推出4款盆菜，售價由1888至4388元不等，帝苑酒店餐飲部副總監何澍基透露，盆菜訂單較去年多15%，堂食佔整體訂單近四成。何亦提到今年市道不算好，即使食材來貨價較貴，都不敢加價太多，「始終新年並非求賺大錢」。

另外，報導指出，深圳市口岸辦於微信公眾號表示，據深港口岸部門預測，年廿九至初七（1月28日至2月4日）深港陸路口岸出入境客流約734萬人次，高峰主要集中在大年初三至初五。

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