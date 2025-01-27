澳門酒店新春爆滿 「萬元房」再現 入住率料逾9成

新春檔期澳門旅遊市道大旺，業界估計訪澳旅客多於當局預期的18.5萬人，不少酒店客房預訂已爆滿，個別高檔酒店再現逾萬元房價。圖為市民及遊客日前在議事亭前地「打卡」。（中新社）

內地自28日開啟農曆新年8天長假，澳門 博彩及旅遊業界估計，由於內地人及港人遭誘騙至東南亞 禁錮個案頻現，加上澳門及珠海間落實「一周一行」簽注，將帶動更多遊客訪澳，可望比當局預期日均旅客18.5萬人還多，房間供應趨緊，業界預估酒店入住率高達九成以上，且個別高檔酒店房間已有叫價過萬港元（約逾4.2萬美元）的情況，1、2月合計賭收會有單位數增長。

明報報導，據澳門統計暨普查局數據，截至去年底澳門酒店房間數目只有4.3萬間，比去年農曆年時4.54萬間為少。截至1月25日止，賭場酒店預訂普遍於年初二至年初五爆滿。至於在整個8天假期均爆滿的酒店集中在澳門半島居多，包括新葡京、回力及星際。隨著假期臨近，位於倫敦人的瑞吉大套房叫價破萬元的情況再現。

據報導，至於在新春初段有房間供應的酒店如巴黎人，年初二房間叫價達3098澳門元（約386.8美元），不單比年初一高，亦比平日如1月27日年廿八叫價988.2澳門元，高出2.13倍。若與過去數年比較，威尼斯人的豪華皇室套房折算港元後，今年年初一房價 3882港元，已貼近2018年年初一的3948元水平。

報導引述實德環球副主席馬浩文指出，今年新春檔期料訪澳旅客數目會不錯，但是當前經濟不明朗，加上澳門房間供應仍多，致房價難升，料酒店入住率會逾九成，叫價1000港元左右的房間最受歡迎，並以非博彩相關旅遊為主。他相信，如情況稍好，料今年賭收有望錄得6%至8%升幅。至於新春檔期，他說：「因為橫跨1、2月，尤其1月賭收會按月跌，拉勻兩個月估計錄得單位數字升幅。」

報導稱，馬浩文認為由於美元轉強、外國高檔品牌搞網購，到海南消費亦有稅務優惠，難免影響內地遊客在港澳消費意願。集團會舉行節慶活動，更與藝術家合作，設計本地特色文創產品吸客。

報導指，澳門旅遊業議會理事長胡景光預期，新春訪澳旅客人數會創新高，料會高過旅遊局預期日均18.5萬人次水平。胡景光表示：「除東南亞遊客過來旅遊，加上遊客在泰國被擄事件影響，遊客轉過來港澳旅遊，珠海又落實一周一行簽證，均有助訪澳旅客增加。」他料在春節期間酒店入住率高達95%，房價亦比去年春節升10%至15%。