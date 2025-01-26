去年318宗赴香港內地生遭電騙 失財逾2950萬美元

香港警務處長蕭澤頤25日出席警察學院結業會操後表示，近年不少內地赴港大學生受騙，有學生因受騙而輕生，反映讓學生填寫防騙問卷非小題大做。（中通社）

香港 去年接獲318宗涉及內地生墜入假冒官員騙案，涉款逾2.3億元（港幣，下同，約2953.4萬美元），針對內地赴港大學生墜入騙案的情況，保安局局長鄧炳強25日表示，當局已加強防騙宣傳工作，但內地生未必接收到有關資訊，因此有新方法，例如舉行講座和填寫防騙問卷等，強調絕不會因為無填寫問卷而不給予他們簽證 。

大公報報導，警務處處長蕭澤頤25日出席警察學院結業會操後表示，近年不少內地赴港的大學生受騙，其中八成是首年赴港學生，有學生因受騙而輕生，反映讓學生填寫防騙問卷非小題大做。

鄧炳強指出，去年接獲318宗涉及內地生墜入假冒官員騙案，涉款逾2.3億元，本年至今已錄得16宗，涉款近2000萬元，其中一宗損失逾900萬元，針對內地生未必接收到防騙資訊，因此有新方法，例如在學校登記時播放宣傳片、舉行講座和填寫問卷等，現時正與內地相關部門商討，在簽證時會否已向他們發放相關資訊，例如告訴他們關於香港一些專門誘騙內地生的手法，但絕不會因為他們無填寫問卷而不給予他們簽證，強調兩者不是掛鈎。

蕭澤頤表示，去年首11個月騙案數字雖然按年上升8.7%，但升幅已較前兩年的45%至48%大幅下降，反映香港防騙工作初步見效；惟近年不少內地赴港的大學生受騙，其中八成是首年赴港學生，部分更在開學前已經受騙，原因是他們仍未熟悉香港。

他憶述約一年前一名到港就學的內地學生，因為被騙去200萬元而感到內疚，最終輕生，該名學生的父親希望案件能喚起社會各界對學生的保護和關愛，呼籲社會各界推出實質、有力的措施及手段，保障赴港學習和生活的學生，免被詐騙分子傷害。

警方已在各大院校推出防騙宣傳，包括在校園，以至在洗手間內張貼防騙海報，惟部分學生仍未留意相關訊息，故警方早前聯同香港其中一間大學，試行讓學生填寫防騙問卷，確保每一名學生都能接收正確的防騙訊息。警方見到防騙問卷成效顯著，因此會將有關工作推展至其他大學。