港私人地盤工程總值跌9.2% 罕輸公營 未來2年也不樂觀

過去一年屢有建築公司傳出財困，去年9月公營地盤數目是10年來首度超越私營地盤。（中通社資料照片）

過去一年，香港 屢有建築公司傳出財務困難，據港府 數據，公營地盤數目去年9月超越私營地盤，是10年來首見；而去年第三季主要承建商所完成的私人建築地盤建造工程名義總值亦按年跌9.2%。有工會稱港府賣地不太理想，估計未來兩年業界將續受影響；也有建築分包商表示，去年分判商被承建商拖數情況較新冠疫情 時更差，盼銀行勿對業界「閂水喉（停止借貸）」。

明報報導，港府統計處多項數據反映私人工程量減少。2024年9月全港共有1708個建築地盤，是10年同期以來最多，當中私營地盤848個，公營地盤則升至10年新高，達860個。按9月同期比較，2014至2019年私營地盤占所有地盤總數58.3%至61.1%，但2020年跌至50%，其後兩年回升，2023及2024年再倒頭下跌至50.1%及49.6%，公營地盤數量10年來首度超越私營地盤。業界消息稱，私人地盤數量雖增，但據悉過去一年部分地盤停工，縱開工亦只低度運作或放緩程序。

據報導，至於建造工程總值，以各年第三季比較，雖然2024年第三季主要承建商所完成的私人地盤建造工程名義總值202.36億元（港幣，下同，約25.9億美元），是2014年以來第二高，按年則跌9.2%。公營地盤建造工程名義總值則是10年最高，達303.63億元，增幅屬10年最高，按年升29.8%。而2024年第三季公營與私人地盤建造工程名義總值的差距近10年最大。

報導稱，2023年分判承建商的建造工程名義總值1151.65億元，是2014年以來最低，其中2023年分判承建商的建築地盤建造工程名義總值180.04億元，按年跌28.5%，屬10年來最大跌幅。私人工程量減少下建築工人開工不足問題亦浮現。統計處早前公布，去年10至12月建造業失業率4.4%，較2023年同期3.7%高。

報導引述建造業總工會理事長周思傑認為，香港去年受經濟環境欠佳影響，賣地不太理想，致私人工程減少，而賣地減少影響未來兩年工程量，亦波及整個建造業鏈。他對今明兩年業界景況不樂觀，建議港府分拆工程，惠及中小型建築公司。

報導指，建造業分包商聯會會長伍新華表示，因去年私人工程量減少，部分承建商即使蝕錢仍低價搶標，致未能向分判商付款，尤其去年底起分判商被拖糧情況明顯增多，比疫情時更差。他說，有分判商需暫時「頂糧」，預料經濟復甦前，今年業界仍較艱苦。