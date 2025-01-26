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抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

香港六合彩新春金多寶 頭獎2400萬美元創新高

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

過肥年的良機又來了！六合彩新春金多寶將於下月2日（年初五）攪珠，今年馬會特設1.5億元（港幣，下同，約1926.1萬美元）金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億元（約2414.1萬美元），是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶，獎券25日晚開始發售。

文匯報報導，根據馬會的攪珠結果統計，在過去10次新春金多寶攪珠中，「8」號出現4次，而「25」、「32」、「35」、「36」、「39」及「46」號則各出現3次，均可視為「幸運號碼」。

從2002年4月7日到本月18日攪出最多的「幸運號碼」是「30」，被攪出高達494次；其次是「49」，487次；「24」和「22」分別出現480次和476次。不少人以生日或紀念日作為買獎券時的心水號碼，例如代表月份的數字1至12之間，及代表日期的數字1至31之間，所以當攪出號碼介乎1號至12號，而加上沒有大號碼，往往就會有較號多人中獎，而頭獎的派彩金額亦會大幅攤薄，例如1997年7月5日，頭獎有39注中，每注約派70萬元，當時攪珠號碼是：1、4、7、9、17、18。

十大幸運投注站的首位是中環士丹利街投注站，至今誕生47次頭獎獎券，其次是屯門市廣場（44）及銅鑼灣青山道（41次）投注站。

馬會又會於年初三（1月31日）舉行的《農曆新年賽馬日》動用三T儲備，撥出多寶，若以10元一注獨中三T正獎，估計彩金可高達1800萬元，當日的四重彩及四連環合併彩池亦會注入280萬元多寶。《農曆新年賽馬日》的各項彩池，將於年初二（1月30日）中午12時開始接受投注。

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