香港保安局長：在緬甸獲救男 27日返港過年

29歲男子（左二）在緬甸被禁錮從事非法工作，早前獲釋並送往曼谷，保安局專責小組成員24日在曼谷的拘留中心與他會面，並已安排他27日返港。（取材自港府新聞處）

一名早前在緬甸 被禁錮的29歲香港 男子在19日獲釋，目前身處泰國 ，有望27日回港。香港保安局局長鄧炳強表示，赴泰國協助該名獲救男子的本港專責小組成員，24日晚與他見面，促成該名港人在可行情況下於短時間內回港，他感謝泰國方面人性化處理事件，同時讚揚專責小組努力不懈致力跟進個案，讓他能於農曆新年前返港與家人團聚感到非常欣慰。

大公報報導，該名29歲港人，於去年10月被誘騙並禁錮在緬甸詐騙園區從事非法勾當長達四個月，他無交贖金，獲釋後身處泰國。專責小組成員24日晚在該港人被送抵曼谷後在拘留中心見面，小組成員向他致以慰問，他對小組成員親身前往泰國跟進他的個案表示感謝。他的精神和身體狀況良好，專責小組成員隨即就其回港事宜作安排，返港後將繼續跟進調查其個案。

鄧炳強表示，他與專責小組成員通電話期間，成員形容與事主會面時差不多相擁而哭，他感謝泰國方面人性化處理事件，加上各方努力，成功於新年前將他帶返港，讓他和家人團聚。

鄧炳強又指出，現時仍有10名受害港人被禁錮在東南亞，九人在緬甸，一人在柬埔寨，人身活動受到限制，他們全部安全且能與家人聯絡，當局一直和他們的家人有聯繫，亦希望盡快將受害人拯救回港，除了港府的工作之外，亦包括國家駐泰國大使館及泰國有關當局，都盡全力希望他們盡早回來。他表示相關拯救行動並不簡單，因為牽涉幾個地方，包括首先在港被誘騙至泰國，再轉到其他地方；一些邊境地方或仍有武裝衝突。他重申無論如何困難，必然盡一切努力，盡快將他們帶回香港。

鄧炳強亦不點名提及余德寶，表示知道香港有位人士協助該批被禁錮者的家人，以及進行心理協助等，鄧炳強說感謝這位朋友，但如果未知道全盤部署就向公眾發放消息，對未獲救的人未必是好事。

民建聯主席、保安事務發言人、立法會議員陳克勤表示，自1月12日保安局與警務處、入境處組成的專責小組赴泰國後，10餘日內已有兩名被困港人成功獲救並確定返港，體現專責小組的工作有成效。