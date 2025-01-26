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李家超歲晚送暖獨居長者 偕香港司局長一連4天訪屋邨

香港新聞組／香港26日電
李家超到愛民邨探望獨居長者。（取材自李家超臉書）
李家超到愛民邨探望獨居長者。（取材自李家超臉書）

歲晚臨近，香港特首李家超及司局長一連4天走訪全港18區活動，探訪不同家庭，向商戶和市民拜早年，送上賀年福袋，共慶新春。在何文田愛民邨，李家超為當區關愛隊家訪和大掃除活動加油打氣。兩位獨居婆婆告訴李家超，地區關愛隊幫助她們讓舊家居煥發新顏，「真的幫了大忙。」李家超期望關愛隊繼續努力為民謀福，在社區傳遞關愛。

大公報報導，李家超25日聯同民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署副署長易志宏和九龍城民政事務專員蔣志豪，探訪愛民邨的獨居長者。下午1時半左右，李家超抵達愛民邨，途經藥行、包點鋪時向市民揮手、握手及拍照、閒話家常，並在其中一間海味雜貨店花200港元（約25.6美元）購買了兩底蘿蔔糕，形容好事成雙，會與太太分享。

李家超在社交平台發文表示，和團隊拜訪了何文田愛民邨兩戶獨居的86歲黃婆婆和80歲陳婆婆，與婆婆親切握手並送上福袋分享節日歡樂。婆婆表示關愛隊不時會上門探訪，幫她們粉刷了牆壁，換了水龍頭、安裝浴室扶手，讓她們的家煥然一新；從簡單健康檢查到為她們義剪、購置物資等，服務貼心、暖心、稱心，為她們的生活帶來很大便利和安全感，「真的幫了大忙」。

李家超亦表示：「農曆新年期間，香港會有一系列精采新春活動，相信能吸引不少遊客來港。我鼓勵商戶把握機會，並希望大家多幫襯本地用心經營的商戶，一起拚經濟、惠民生！」

「關愛隊」的設立是李家超在2022年施政報告首先提出，在社區推展關愛活動，例如探訪有需要人士，協助處理突發事故，並協助政府傳遞訊息等。全港452隊關愛隊自2023年第3季全面啟動以來，已探訪合共約34萬個長者戶和其他有需要住戶，提供約3萬6000次簡單家居或其他支援。李家超感謝關愛隊自成立以來一直展現仁心義行，並期望他們繼續努力為民謀福，在社區傳遞關愛。

年關將至，香港特首李家超（右）25日與民青局長麥美娟（左），率關愛隊前往何文田探...
年關將至，香港特首李家超（右）25日與民青局長麥美娟（左），率關愛隊前往何文田探望獨居長者，並逛區內商鋪，與商戶和市民互送新年祝福。（中通社）

李家超25日會見記者時表示，他趁著年26探訪街坊，25日上午到紅磡的「社區客廳」與街坊共進團年午餐，了解到「社區客廳」的洗衣服務很受歡迎。

財政司司長陳茂波25日在油尖旺民政事務專員余健強陪同下，聯同油尖旺區議員、關愛隊和少數族裔關愛隊代表探訪長者家庭和少數族裔家庭，了解他們的生活情況和需要。

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