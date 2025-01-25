飄香60年 羅富記粥麵1/25結業 蘇記麵食家除夕邀笑別

有網民在社交媒體分享蘇記麵食家的結業通知。(取材自臉書)

臨近歲晚，再有老字號店鋪傳出離場消息。有逾70年歷史的「羅富記粥麵專家」位於中環的兩間店鋪，傳出25日全線結業，有網民指是店東退休 並準備移民 加拿大。消息傳出後，不少網民嘆不捨羅富記的馳名蜆蚧鯪魚球，許多市民趕在羅富記結業朝聖，一小時內有近40人排隊。

香港 01報導，「羅富記」品牌自1920年代由中山人羅家富創立，至1948年後人羅焯林來港創業，將羅富記同家鄉名物炸鯪魚球一併帶來香港，現已承傳兩代。

近日有網民在網上平台發文，指位於中環擺花街及德輔道中的羅富記粥麵專家25日全線結業，「老闆將會退休移民…全部斷捨離」，並指羅富記是港島中西區街坊及港人的集體回憶，籲街坊把握最後機會去光顧。

李先生與太太特意從將軍澳過來，為的是一嘗羅富記的粥品及招牌蜆蚧鯪魚球。

郭小姐以往在上環工作時，經常會光顧羅富記，得知羅富記結業消息後，便從九龍灣過來故地重遊，再嘗那回憶中的味道。不少市民在店外拍照留念，亦有市民不知道羅富記結業，知悉後一臉無奈及可惜。

此外，逾60年歷史的土瓜灣蘇記麵食家也要告別街坊，28日為最後營業日。店主貼出告示「聚有時散亦有時，除夕邀君來笑別」，不少網民紛紛留言表達不捨。

據報導，蘇記麵食家一開始推車賣麵，其後在土瓜灣落山道開地鋪，並以薑蔥魚皮、水餃及豬膶麵等食物最為出名。