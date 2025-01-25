我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

香江觀察／「五索」豪門香豔小三情 港人追看

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港人特別幸運，不用看韓劇、陸劇的「狗血套路」，隔三差五就有現實版的肥皂劇，因為香港的豪門特別多，而豪門經久不衰的橋段是爭產，最新豪門橋段再有新變，是豪門加香豔。

香港最新的一個現實版豪門劇，是一個傳統華商銀行世家的現任銀行馬主席，被周刊爆料，花名「五索」的女人正是其小三，早就為馬主席誕下四子。其他小三被爆料後都要躲躲閃閃，但「五索」在成為香港全城焦點後，還透過社交平台，發放其在豪宅巨廁中，穿著灰色TUBE TOP家居服盤膝坐於鏡前的照片，而從鏡影中的她正咧嘴而笑，有人說在嘲笑全香港。

與過往傍富豪的香港小三有些不同，今次的女主角「五索」不介意說她貧寒出身，成長於新界大埔的街市，自小立志做有錢人，為脫貧可以不擇手段討男人歡心。且她自豪自己樣靚身材正，九年前出席富豪飯局，當晚她穿著性感「真空」戰鬥格上陣，一舉成功，跟馬生見第一面就改寫了命運。

香港粵語中的「索」字是潮語，意思相當於女人漂亮，「五索」據說是有人為之取下的花名，指其有五個方面那麼多的美。而「五索」在香港屬高調炫富的女性，她曾發照片與其幾個小孩在豪宅巨廳中拔河，以顯示其億元豪宅之闊；她也曾在自家衣貌間中身掛20多個名牌包包，以嘲笑其他名媛的寒酸。

據說多年來「五索」備受主席寵幸，送錢、送樓、送車，早成香港億萬富婆，主因是其「生得」，她曾誇張自爆：「我一晚可以搞十次，生得愈多，自然攞得愈多。」今次「五索」亮相，有多種猜測，一說是有人在後面謀畫包裝，令其成為「流量名星」；也有猜測是豪門生變，水源斷頭，令其要另謀前路。

「五索」的故事，好多媒體津津樂道，香港人過去數日如追劇般追看。雖說香豔連連，香港豪門也有正經。有專欄作者透出，在台灣也能買到產品的李錦記，在香港也是豪門世家，這個家族立下「家族憲法」，其中一條是家族成員不能「包小三」，也不應「遲婚」，否則影響其財產繼承。

香港 韓劇

上一則

飄香60年 羅富記粥麵1/25結業 蘇記麵食家除夕邀笑別

下一則

「幸福企業」…山東一公司砸千萬 獎勵37員工每人一輛名車

延伸閱讀

61歲香港遊客赴北海道鐵軌拍照 遭列車撞死

61歲香港遊客赴北海道鐵軌拍照 遭列車撞死
香港美商會：67%會員料中美關係惡化 85%盼港聚焦經濟

香港美商會：67%會員料中美關係惡化 85%盼港聚焦經濟
他參與蓋上海迪士尼…澳門台商返鄉推綠建材

他參與蓋上海迪士尼…澳門台商返鄉推綠建材
古羅馬貴族也愛開趴…龐貝挖出大型豪宅浴場 有3廳+壁畫

古羅馬貴族也愛開趴…龐貝挖出大型豪宅浴場 有3廳+壁畫

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步