啟德體育園傳3/1開幕 動員6.3萬人演練 力邀港4大天王表演

香港啟德體育園24日晚上舉行大型演練，約6.3萬名觀眾參與；圖為香港啟德體育園主場館現場。(中新社)

啟德體育園24日舉行歷來規模最大的演練，動員約6.3萬人，同時測試主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場的最高容量。據了解，啟德體育園將於3月1日開幕，屆時主場館將舉辦大型表演，擬邀請「四大天王」合體演出，不過難度不小。

綜合港媒報導，港府至今未正式公布啟德體育園的開幕日期，但有連場體育盛事及音樂表演，早已排期輪著出爐。首先3月4日至9日在體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球（撞球）大獎賽」，屆時將雲集世界排名前32名的頂尖桌球手出賽；3月28日至30日則會在主場館舉辦香港 國際七人欖球賽。

演唱會方面，則有4月8日至12日的英國殿堂級搖滾樂團Coldplay；4月25日至26日的謝霆鋒 ；6月27日至29日的台灣天王周杰倫，其中Coldplay的4日演唱會，門券早已全部售罄。

據報導，謝霆鋒日前宣布4月在啟德體育園主場館舉行「Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會」，成為首位在主場館開演唱會的亞洲歌手。其新歌「逆行」的MV亦是在啟德體育園主場館拍攝。

報導說，日前有香港議員提議邀劉德華 及張學友、黎明、郭富城「四大天王」合體辦大型演唱會，剛開完演唱會的劉德華亦表示有興趣，當時劉德華回應：「我想啊，真想，因為我們始終是一個年代的表演，如果可以一起在那裡表演，是一件很棒的事。」但是要促成「四大天王」合體，難度頗高。

1990年代香港流行粵語音樂開始流行，其中四名指標男歌手被封稱「香港四大天王」，包括張學友、劉德華、黎明和郭富城，四天王演唱時各有不同特色，至今仍受廣大粉絲所喜愛。