啟德體育園傳3/1開幕 動員6.3萬人演練 力邀港4大天王表演
啟德體育園24日舉行歷來規模最大的演練，動員約6.3萬人，同時測試主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場的最高容量。據了解，啟德體育園將於3月1日開幕，屆時主場館將舉辦大型表演，擬邀請「四大天王」合體演出，不過難度不小。
綜合港媒報導，港府至今未正式公布啟德體育園的開幕日期，但有連場體育盛事及音樂表演，早已排期輪著出爐。首先3月4日至9日在體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球（撞球）大獎賽」，屆時將雲集世界排名前32名的頂尖桌球手出賽；3月28日至30日則會在主場館舉辦香港國際七人欖球賽。
演唱會方面，則有4月8日至12日的英國殿堂級搖滾樂團Coldplay；4月25日至26日的謝霆鋒；6月27日至29日的台灣天王周杰倫，其中Coldplay的4日演唱會，門券早已全部售罄。
據報導，謝霆鋒日前宣布4月在啟德體育園主場館舉行「Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會」，成為首位在主場館開演唱會的亞洲歌手。其新歌「逆行」的MV亦是在啟德體育園主場館拍攝。
報導說，日前有香港議員提議邀劉德華及張學友、黎明、郭富城「四大天王」合體辦大型演唱會，剛開完演唱會的劉德華亦表示有興趣，當時劉德華回應：「我想啊，真想，因為我們始終是一個年代的表演，如果可以一起在那裡表演，是一件很棒的事。」但是要促成「四大天王」合體，難度頗高。
1990年代香港流行粵語音樂開始流行，其中四名指標男歌手被封稱「香港四大天王」，包括張學友、劉德華、黎明和郭富城，四天王演唱時各有不同特色，至今仍受廣大粉絲所喜愛。
關於24日的演練，秩序大致良好，當局安排約200人乘搭旅遊巴到主場館地下停泊處入場。停泊處可同一時間供25部旅遊巴上下客，觀眾下車後即刻進行安檢，平均每人需時約30秒，便可進入場館。
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