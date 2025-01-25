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調查：85%港人每天接到陌生來電多涉詐騙 上當苦主想輕生

香港新聞組╱香港25日電
香港調查發現，85%受訪市民幾乎每天都會收到陌生電話，其中有許多涉及詐騙；圖為西九龍高鐵站24日擠滿準備返鄉過春節的旅客。(中通社)
香港調查發現，85%受訪市民幾乎每天都會收到陌生電話，其中有許多涉及詐騙；圖為西九龍高鐵站24日擠滿準備返鄉過春節的旅客。(中通社)

電話詐騙愈演愈烈，平均每月接獲五、六宗求助，其中不乏年輕人，涉款最高的受害人損失3000萬元。自由黨上月進行「香港陌生和無來電顯示的電話」調查，發現85%受訪市民幾乎每天都會收到陌生、或無來電顯示電話，許多涉及詐騙；呼籲市民小心陌生電話，最好安裝App阻截涉騙電話。

綜合大公、文匯報報導，調查顯示，近五成受訪者每天收到1次至5次陌生和無來電顯示的電話，約三成半受訪者每天收到6次或以上此類電話。逾四成受訪者會接聽來電，另有近四成受訪者為防止被騙或被騷擾，一律拒絕接聽陌生和無來電顯示的電話。

對於警方推出的「防騙視伏器」，調查指五成受訪者沒有聽過防騙視伏器，即使有安裝應用程式，卻有近三成受訪者表示自己沒有使用。

97%的受訪者表示，此類電話對生活造成滋擾，影響接聽有實際需要的來電，並增加誤墜騙案風險。接近六成受訪者認同，政府應資助或協助安裝辨別可疑來電的App。

自由黨南區區議員梁進表示，過去一年接獲約60宗電話詐騙求助個案，其中約八成人選擇不報警，原因堆出於羞愧心理或認為「報警無用」；其中更有個案在被騙後有輕生念頭，希望社會各界能加以關注。

南區增選委員林澤輝認為，在成本效益可控下，政府應資助市民、特別是65歲或以上的長者安裝辨別可疑來電的應用程式。

此外，香港私隱署昨發布報告，去年共接到3431宗投訴個案，約90%涉及投訴私營機構或個別人士，近10%涉投訴公營機構或政府部門。

公署去年亦接獲203宗個資外洩通報，按年大增29.3%；去年亦處理442宗起底個案，按年大減42%，主要涉及金錢糾紛。

另外，樂施會去年7月向公署通報資料外洩事故，指遭勒索軟件攻擊。公署調查發現，黑客透過暴力攻擊及利用樂施會防火牆的嚴重漏洞，導致37台伺服器及24台工作電腦被入侵，逾330GB數據被竊，涉及可能多達55萬人的身分證、地址、信用卡、銀行帳號等敏感資料。

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