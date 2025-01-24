香港年宵15市場齊開鑼 維園逾300攤位 花市熊貓招財

春節綵燈展「華燈‧傳承」於香港文化中心露天廣場舉行，展出繽紛奪目的花燈；圖為許多市民和遊客前來賞燈。（中通社）

蛇年將至，全港15個年宵市場23日開鑼。作為香港 最大年宵市場之一的維多利亞公園年宵市場，包括濕貨、乾貨、快餐等，共有超過300多個攤位。

大公、文匯報報導，年宵巿場首日早上已有不少檔主陸續「開檔」，也有不少市民陸續入場。年宵市場的花市攤位肯定是一大重頭戲，可以見到好多品種，像是在蘭花種類中有「蘭中皇后」美譽的蝴蝶蘭、催旺人際關係必買的桃花等，都是花市常客。

有花卉檔主表示，今年是第二年參加年宵市場。其農莊是半慈善性質，一直由志願者種植蔬菜和花卉供應長者。她表示，雖然今天是年宵市場的第一天，人流量卻不小，希望接下來氣氛能越來越好。

去年適逢香港大熊貓家族增添新成員，熱潮席捲全城，年宵市場也少不了大熊貓的身影，檔主陳小姐表示，提前幾個月就開始為年宵市場準備大熊貓產品，有公仔、鎖匙扣、頭箍、盲盒等相關產品，希望可愛的大熊貓可吸引市民幫襯。

除了各款燦爛盛開的年花，今年是蛇年，自然有很多以蛇為元素製作的產品，其中多間學校的學生今年都各出奇招，以「蛇年」作為主題，親手設計出多款得意蛇公仔及生活雜貨，其中張祝珊英文中學主打「蛇餅」座墊，並有多種顏色供選擇，有學生表示，希望他們的生意就如這座墊一般，顧客「打蛇餅」、排長龍。現場學生都齊心大叫口號，為商品賣力宣傳，吸引不少年輕人上前了解。

鍾小姐亦建議港府 推出相關消費券，鼓勵留港消費，「其實不用像過去一樣派幾千元消費券，例如只派500元消費券，要求分次使用，每次可用50元，可適用於年宵市場等場所，讓更多人新春出來逛逛。」

此外，為方便大眾於節日期間外出歡度佳節，港鐵宣布，24日至農曆新年期間，於不同時段加強多條鐵路線的列車服務，合共增加逾1600班車。其中，港鐵會在28日農曆年廿九晚提供通宵服務，亦會在30日年初二維港煙花匯演期間，加密列車班次。