英擬再調高入籍申請費 移英港人：重新考慮家庭計畫

無論是香港特區護照（左），還是英國國民（海外）護照（BNO護照）（右），入境英國均需要申請電子旅遊許可（ETA）。（美聯社）

英國經濟持續不景氣，財相里夫斯（Rachel Reeves）被指為利益向中國叩頭之際，內政部 亦提出增加多項出入境相關收費。其中最影響在英或有意移英港人的，是再度上調歸化入籍申請費用。有居英港人指，加價令其重新考慮家庭計畫；在英倡議組織則指加幅遠超通膨，認為政府應交代理據，並需從根本入手，爭取將英國國民（海外）身分 （BN(O) status）與其他英國國籍看齊。

自由亞洲電台報導，英國內政部16日提請國會，建議增加4項出入境事務收費，包括將1月初全面實施的電子旅遊許可（ETA）申請費，由10英鎊（約 12.3美元）增至16英鎊，增幅達60%；而對移英港人更切身的，就是申請歸化入籍的費用，由1500鎊增至1605鎊。當局表示，調整收費是為了減少移民及出入境系統開支對公帑的依賴，預計為內政部帶來約2.7億鎊進帳，相信在由工黨控制的國會下，極大機會獲通過。

翻查紀錄，英國政府於2003年開始向ILR申請收費，當時只需155鎊；到2015年已上漲10倍，基本申請索價1500鎊、特快批核更開價 1900鎊；2018年再增至2389鎊。而BN(O)簽證 在2021年推出時，每年每名成人IHS只需624鎊，但於去年2月大幅上調至現時的1035鎊。即使假設未來6年IHS及ILR不變，BN(O)持有人即日申請5年簽證，加上ILR及登記入籍的費用，就要至少9661鎊，歸化入籍者在新價生效後更需付9915鎊；比起2021年初移英港人預計要負擔的6965及7089鎊，增幅近四成。

港人秀慧（化名）於2021年底以受養人身分，與伴侶移居英格蘭西北部。她表示早前已聞風聲，指政府可能因為通膨及經濟不穩，向歸化入籍者「開刀」增加收入，形容只能被「撳住來搶（敲竹槓）」。她說，歸化入籍申請費上調，雖不至於重創其家庭經濟，但就影響其家庭計畫。她在英國迎來第一個愛情結晶品，但若IHS、歸化入籍申請費繼續上升，就未必會考慮再添子女。

港人組織「蘇格蘭香港 人」創辦人郭子健表示，有關費用加價幅度與通膨情況不符，他認為問題的根本，是BN(O)與其他英國國籍間的「國籍差異」。他說，未來將繼續爭取將BN(O)身分納入法律框架，待遇至少應與英國海外領土公民看齊。