香港國安警再帶走2民研職員 分析：反映港府害怕民調
港警國安處再帶走與香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華有連繫人士，23日上午兩名民研職員被帶返警署調查。
自由亞洲電台報導，國安處11日內採取4次行動，共帶走10人，包括鍾劍華的家人及前同事。鍾劍華以文字回覆本台指，對事件暫無補充。為何中共這麼害怕鍾劍華的民調？有分析認為，鍾劍華的研究影響國際輿論，中共會不斷進行「反宣傳」。
香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華被港府懸紅百萬元通緝，據了解，23日上午國安處帶走兩名民研職員阮浠舜及朱祖良協助調查，兩人分別於中午12時許及下午1時離開沙田警署及青山警署。
身在英國的鍾劍華以文字回覆自由亞洲電台查詢時指出，剛剛得悉事件，對事件暫無補充。他於22日接受訪問時批評國安滋擾行為「無聊」，相信是針對他發起的「海內外民調計畫」，試圖向他施壓，強調港府的威嚇不會得逞。
曾經是理大前助理教授的鍾劍華，14日宣布成立「海內外香港人民意研究計畫」，警方於11日內採取4次行動，共帶走10位與鍾劍華有連繫人士，包括家人及前同事。
23日上午，國安將鍾劍華的二弟、三妹和四弟分別從寓所帶走。
而前一日，英國外交部政務次官衛倩婷（Catherine West）21日公布，上周聯同外交大臣拉米（David Lammy），曾與鍾劍華等4名最新被懸紅通緝的在英港人會面。
國安對鍾劍華窮追猛打，上周二（14日）帶走其妻子及第三名兒子。而13日，即鍾劍華宣布成立新計畫前一日，香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀亦被帶走調查。
時事評論員桑普認為，中共透過不同方式恐嚇鍾劍華，以阻止他用科學數據反映真相。
上一則
他參與蓋上海迪士尼…澳門台商返鄉推綠建材
下一則
FB留言