香港國安警再帶走2民研職員 分析：反映港府害怕民調

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港警國安處再帶走與香港 民意研究所前副行政總裁鍾劍華有連繫人士，23日上午兩名民研職員被帶返警署調查。

自由亞洲電台報導，國安處11日內採取4次行動，共帶走10人，包括鍾劍華的家人及前同事。鍾劍華以文字回覆本台指，對事件暫無補充。為何中共 這麼害怕鍾劍華的民調？有分析認為，鍾劍華的研究影響國際輿論，中共會不斷進行「反宣傳」。

香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華被港府 懸紅百萬元通緝，據了解，23日上午國安處帶走兩名民研職員阮浠舜及朱祖良協助調查，兩人分別於中午12時許及下午1時離開沙田警署及青山警署。

身在英國的鍾劍華以文字回覆自由亞洲電台查詢時指出，剛剛得悉事件，對事件暫無補充。他於22日接受訪問時批評國安滋擾行為「無聊」，相信是針對他發起的「海內外民調計畫」，試圖向他施壓，強調港府的威嚇不會得逞。

曾經是理大前助理教授的鍾劍華，14日宣布成立「海內外香港人民意研究計畫」，警方於11日內採取4次行動，共帶走10位與鍾劍華有連繫人士，包括家人及前同事。

23日上午，國安將鍾劍華的二弟、三妹和四弟分別從寓所帶走。

而前一日，英國外交部政務次官衛倩婷（Catherine West）21日公布，上周聯同外交大臣拉米（David Lammy），曾與鍾劍華等4名最新被懸紅通緝的在英港人會面。

國安對鍾劍華窮追猛打，上周二（14日）帶走其妻子及第三名兒子。而13日，即鍾劍華宣布成立新計畫前一日，香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀亦被帶走調查。

時事評論員桑普認為，中共透過不同方式恐嚇鍾劍華，以阻止他用科學數據反映真相。