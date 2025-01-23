香港灣航突撤128航班 5500客受影響 首爾線將停飛

1月22日凌晨，大灣區航空發表聲明本月起多班航班需要取消，包括前往日本和南韓的班次，大約5500名乘客受影響。至於農曆新年期間的航班，未受影響。（中通社）

大灣區 航空公司（灣航）22日凌晨發表聲明表示，在2月及3月期間，合共取消128班航班、即64對來回航班，涉及日本、泰國及南韓等地航線，大約5500名乘客受影響。至於農曆新年期間的航班，未受影響。大灣區航空也表示，由於首爾航線的經營長期未如理想，經審慎考慮後，已向香港 及南韓相關機構提出暫停此航線的服務。

灣航表示，由於已訂購的新飛機的付運出現延誤，加上機隊中個別客機需進行定期檢查，暫時未能投入服務，因此影響航班編排。他們明白航班改動為已購票的乘客帶來不便，已主動與乘客聯絡，安排更改機票或退票事宜，並豁免所有相關費用，希望盡量減低可能造成的影響，並向受影響的乘客致歉。

明報報導，灣航行政總裁吳秀蘭接受傳媒訪問時稱，正審視4月及之後航班編排；現時灣航共有8架客機，公司向波音訂購的15架客機原定去年8月起抵港，現要延遲到今年第三季才交付第一架，「新舊無法交替」等因素造成今次事件。

香港運輸及物流局長陳美寶表示高度關注事件，要求灣航一周內交報告，並應盡量用各種方法，將對乘客的影響減到最小。旅遊業議會稱，受影響的乘客包括約20個旅行團共300人。

運輸及物流局與民航處重申，航空公司有責任為乘客提供穩定可靠的服務，對於該航空公司在2月及3月取消多班航班一事，認為情況極不理想，亦不符合港府 和公眾的合理期望，港府會繼續密切監察大灣區航空的相關安排，並與航空公司保持溝通和作適當跟進。

消委會表示，截至22日中午接獲兩宗投訴，涉及航班重整導致延誤或更改地點，涉7964港元（約1022美元），消委會已聯絡航空公司跟進事件。立法會議員（航運交通界）易志明認為灣航規模較小，編排航班過於急進，運力不足以應變。