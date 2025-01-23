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香港5大學38學科 膺THE世界百強

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

泰晤士高等教育（THE）22日公布2025世界大學學科排名，香港多間院校創下佳績，來自5所大學共38個學科列世界百強，當中有19個學科躋身世界前50名。香港中文大學醫學院在世界大學「醫學與健康」學科排名中首次躋身全球前25位。香港城市大學排名升至78位，其中7個學科躋身全球百強，4個學科位列香港三甲。

大公報報導，港大在這次學科排名中取得驕人成績，其中，教育學位列全球第六，成為港大最高排名學科。港大11個學科中，教育學、醫學與健康、社會科學等8個學科排名全港第一。未來，港大將會進一步提升其國際地位以及鞏固香港在研究、創新和教育方面的全球領導地位。

中大共11個學科躋身百強，其中，中大醫學院排名位列全球24位，較去年上升13位，創歷史新高，更是首次躋身全球25強。

理大有五個學科榮登全球百強，商業與經濟及工學更是排名全球前50。值得一提的是，理學學科首次晉升百強，排名97。理大表示，將會不斷加強與全球各地夥伴的聯繫與合作，培養更多的專業人才及社會領袖。

科大的商業與經濟學、計算機科學、工程學學科繼續躋身全球50強，並蟬聯全港第一。

城大因其在「研究質量」方面的表現，在更新後的世界大學排名中躍升至第78位，較去年上升4位。其中，7個學科今年躋身全球百強，包括商業與經濟學、計算機科學、工學、法學、生命科學、理學和社會科學。此外，城大的法學、生命科學、社會科學以及人文藝術學位列全港三甲。

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