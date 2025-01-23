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促消費 八達通派總值888萬元紅包 送6000萬元商戶優惠

香港新聞組／香港23日電
八達通推出歷來最大型的農曆新年推廣活動。（新華社資料照片）
八達通推出歷來最大型的農曆新年推廣活動。（新華社資料照片）

八達通22日宣布27日起向全港市民派發超過120萬封總值888萬元（港元，下同，約114萬美元）的利是（紅包），市民只要使用八達通，單次消費滿100元，便可兌換兩元、6元或8元利是；倘單次消費滿500元，可兌換最多88元。八達通零售業務及合作夥伴總監李玉兒預計，計畫能帶動三至五成香港消費額增長。

大公、文匯報報導，八達通宣布，推出歷來最大型的農曆新年推廣活動──八達通同你「嘟」聲報喜。由1月27日至2月28日期間，大派888萬元利是及超過6000萬元的商戶優惠，總值逾6880萬元。26個主要零售及餐飲集團將在其門市，連續33天提供額外折扣優惠。

用戶只需使用手機或八達通App掃描位於36個大型戶外廣告展示的二維碼，及輕碰數以千計的商戶夥伴店內宣傳品的NFC標誌，登入活動網站，享受有趣的小遊戲之餘，兼獲得八達通的利是及商戶優惠券。

用戶只需將八達通連結至八達通App內的「好賞嘟」獎賞計畫，即可於全港超過19萬個涵蓋零售、網上及交通的八達通消費點兌換利是。用戶在零售、餐飲、乘搭公共交通工具或的士、購買交通月票、泊車甚至網上購物，消費滿100元，即可兌換2元、6元或8元利是；消費滿500元即可兌換88元利是。

八達通市場推廣、傳訊及數據總監吳雪虹表示，「農曆新年是親友團聚的時刻，我們希望透過888萬元利是和超過6000萬元商戶優惠，為用戶送上祝福與喜悅。作為全港客戶滲透率最高的支付平台，擁有超過19萬個涵蓋餐飲、購物和支付等消費點，八達通希望吸引全港市民參與，在節日期間，市民留港消費，刺激本地經濟。」

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