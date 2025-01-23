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港星第1人 謝霆鋒4月啟德開唱 預售票2小時售罄

香港新聞組／香港23日電
謝霆鋒4月將在啟德體育園開唱。（本報資料照片）
謝霆鋒4月將在啟德體育園開唱。（本報資料照片）

以往香港最搶手演唱會場地一定是紅館，但從2025年開始就變香港啟德體育園。之前有消息指，港台兩邊都有歌手爭第一個入「園」，但之前公布的周杰倫、Coldplay都非香港歌手，而謝霆鋒早前就宣布2025年4月在啟德主場館開兩場演唱會，成為首位香港歌手在啟德開唱。

香港01報導，謝霆鋒日前宣布4月25及26日假啟德主場館舉行「Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會」，是他時隔近25年再開香港個唱，令他將成首位在啟德主場館開唱的香港歌手，消息一出不僅掀起回憶殺，更引來廣大歌迷爭相買票。

「Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會」票價分為1380（港元，下同，約177美元）、1180、980及680，滙豐信用卡持有人22日中午12時起優先訂票，實測購票情況，網上訂票系統不久便顯示「預計等候時間多於30分鐘」，未夠15分還出現「尚餘不多門票」，30分鐘後則變成「只剩餘少量門票」，等候至接近一小時，系統終成功登入另一頁面，經輸入信用卡資料後，雖然能夠選擇日期及票價，但卻出現「暫時無票」字眼，始終是無法成功購票，4月26日場次率先宣告售罄，約下午1時45分，網站顯示兩場優先訂購門票已經售罄。1月24日輪到Trip.com Group優先售票。

啟德體育園主場館可容5萬觀眾，一場演唱會最多可為主辦單位帶來5000萬收入及帶動本土消費，有望成為香經濟的救星，但卻要視乎演唱會到時的實際座位數目及舞台設計。「Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會」最貴票價1380就分為企位區域及座位區域，而其餘三種價錢門票只得座位區域。

2000年，謝霆鋒以20歲之齡第一次舉行個人演唱會「Viva Live」，創下最年輕香港男歌手第一次進紅館就開六場的紀錄。這次謝霆鋒的演唱會海報選址直接於啟德主場館拍攝，據知連他的新歌MV也於啟德主場館場內拍攝，預早帶大家感受一下這個新場地。

香港 謝霆鋒 信用卡

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