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啟德體育園3館 6.3萬人離場大測試 不封路挑下班時間進行

香港新聞組／香港23日電
圖為啟德體育園主場館座位以彩色設計，排列成繁體中文「啟德」二字。 （中新社資料照片）
圖為啟德體育園主場館座位以彩色設計，排列成繁體中文「啟德」二字。 （中新社資料照片）

啟德體育園24日晚將舉行大型演練，首次同時測試主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場的最高容量，將動員6.3萬人，當中八成（4.8萬人）是公務員，是至今最大規模測試。參加者的進場時間與下班高峰時間重疊，而三個場館散場時也會重疊，以便測試公共運輸的承載能力。

文匯報報導，擔任跨部門演練小組執行長的警務處副處長（行動）周一鳴在簡報會上指出，啟德體育園去年10月27日至今已舉行逾10場演練，24日的大型演練由傍晚6時起至晚上約10時15分結束，包括測試進場安檢及驗票流程、應對突發事件能力、人群管理措施和公共交通設施客流管理等。

公務員事務局表示，全數77個政策局及部門均須派出近三成員工參與，並已於上月中指示各部門「確保對公共服務的影響減至最少」。公務員事務局表示，參與演練的4.8萬名公務員來自不同職系和職級，將向每人發放100港元車馬費，開支由各政策局和部門以現有資源承擔。換言之，今次演練將產生至少480萬元（港元，下同，約61萬美元）額外開支。

局方稱，每名參與演練的地區人士將獲發150元車馬費，款額稍高於政府雇員，考慮到他們「以義務身分抽出寶貴時間參與」，認為數額合理；至於公務員親友則屬自願性質，不會獲發車馬費。

24日演練將分三階段在主場館、體藝館及青年運動場舉行。所有參加者將於傍晚6時起陸續入場，待晚上9時許始離開，其間主場館會上演各紀律部隊樂隊的聯合演出，體藝館則會舉行緊急疏散演習。周一鳴回應目標疏散時間稱，「希望安全有序及愈快愈好」；他指今次演練仿照一般演唱會做法，參加者離場時將按自身需要往不同方向散去，盼汲取經驗，待體育園揭幕後作更好安排。

體育專員蔡健斌補充，三個場館此前已舉行超過一次測試賽或演練，相信「各自的預備工作經已就緒」；又提及各場館工程「已接近全面完工」，僅餘戶外休憩用地等周邊設施。

這次演練在上班日放工時段開始，運輸署交代交通及道路管制措施時稱，暫沒封路安排，但會禁止車輛在體育園周邊上落客，園內亦不設泊車位，籲參加者選乘公共交通工具往返體育園。港鐵將加密屯馬線列車班次，並按需要增設「空載列車」，巴士將增設10條特別路線，接載離場乘客。運輸署助理署長/市區鄒炳基稱，參與者進場時間與市民下班高峰重疊，形容是測試該區公共交通系統及整體運作「非常好的機會」。

香港警方聯同文化體育及旅遊局、運輸署和香港鐵路有限公司舉行記者會，介紹24日啟德...
香港警方聯同文化體育及旅遊局、運輸署和香港鐵路有限公司舉行記者會，介紹24日啟德體育園演練的安排。（中通社）

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