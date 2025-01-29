香港白底紅字「水牌」…原來還有人在寫 承載繁華與落寞

香港街頭招牌五顏六色、毫無秩序，卻不覺得審美疲勞。（取材自大灣區之聲微信號）

在許多的文化中，香港 街頭巷尾的文字是一絕，各式各樣的招牌閃爍著爭奇鬥豔，百花齊放；它們就這樣懸掛在街邊，在寬闊的馬路上，在喧囂人群的頭頂，似在對人吆喝，又像是給街道的註釋。

文匯報報導，說來奇怪，五顏六色、毫無秩序的香港招牌湊在一起，不覺得審美疲勞，不感覺雜亂無章，反倒有些吸引，忍不住細細觀摩每塊招牌的設計。

小巴水牌、霓虹燈牌、手寫招牌…當人文漸漸變成旅行中一項不可或缺的關注，這些極具本地特色的文字彷彿有種魔力，總能吸引遊客駐足打卡；而它們要如何從舊日的繁華中優雅轉身，逐漸變成可供觀賞的藝術，一種能夠保留玩味的文化呢？

據報導，紅色小巴是順應了香港經濟生活發展的時代性產物，小巴車那獨特的白底紅字「水牌」，不變的地名以及逐步更改順應市價的車資，都成為了所有香港人的獨特記憶。經營小巴用品的麥錦生，人稱麥師傅，見證「紅Van」興衰。麥師傅與它共生，又再隨之轉型，成為文化的傳承者。

香港小巴車獨特的白底紅字「水牌」。（取材自大灣區之聲微信號） 40年來一直以寫字謀生的人，麥錦生是香港僅存的小巴牌師傅，他還記得自己寫的第一張小巴牌是「旺角佐敦道」。（取材自大灣區之聲微信號）

麥錦生說：「從2000年開始，招牌慢慢不用寫了，但是小巴牌還是需要寫的，到了接近2006年，小巴走下坡，小巴牌沒人買了，這個生意就慢慢失去了。所幸有媒體的幫忙，很多朋友就知道『原來還有人在寫』。」

但是原本的小巴牌尺寸很大，香港寸土寸金，買回家擺放，顯得很占地方得很，「他們就開始建議我，不如將尺寸改進一下，做一些紀念品。」一直到現在，除了小巴牌，還有鑰匙扣、貼紙、海報等。報導稱，一傳十、十傳百，麥師傅的這面牆愈來愈大，種類愈來愈多。

「大概十多年前，我家人已經建議我退休，但是我的愛好就是寫字。」麥錦生說道，「越到現在，越有一種使命感，因為紅Van最終會消失，但都應該傳承下去，因為這是一個歷史。」這個行業，目前只剩下他一人，這種責任感便越來越強烈。麥錦生也打算成立小巴的紀念館，供香港人集體回憶，同時讓遊客感受過往香港繁華盛世的氣氛。

在2023年，一部以霓虹燈招牌為主題的電影「燈火闌珊」在香港戲院上映，由張艾嘉與任達華主演，講述一個為亡夫完成遺願，重建已被拆卸的經典霓虹燈招牌的故事。一齣好戲雖然簡單，霓虹燈光管的製作卻是困難重重。在電影製作的過程中，便邀請到了為霓虹燈耕耘半生的胡智楷作為技術指導，從零開始，由烤火、曲管直到點亮一盞霓虹。

香港琳瑯滿目的霓虹燈街景，是不少外國人心目中的繁華標誌，電影「燈火闌珊」正是講述這片光暈疊影的故事；圖為「燈火闌珊」劇照。（取材自Ponder Entertainment）

報導指出，1980年代中後期，香港經濟高空飛翔，也是胡智楷的工作量最大的時期，但在過去10年間，由於港府 對外牆招牌違例的檢測 與清拆，香港街道漸漸變得冷清。

胡智楷自2013年起收藏部分遭清拆的霓虹招牌，也收藏大量霓虹招牌的檔案，包括設計繪圖和照片文獻；儘管霓虹燈行業已式微，但他認為霓虹燈的文字是不會消失的。

胡智楷雖是遺留下來霓虹燈文字的代表，但他認為他並不代表一種風格，而是霓虹燈手藝本身，在未來，他打算將自己的作品集結成系列，對外展出，讓大家記住這片「燈火闌珊」。