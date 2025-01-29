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唔准嬲豬、企定定…港言港語外地人看懵 老派卻珍貴

香港新聞組／香港29日電
港話「唔准嬲豬」指用撒嬌的語氣，意思是「不要生氣氣啦」。（取材自臉書）
港話「唔准嬲豬」指用撒嬌的語氣，意思是「不要生氣氣啦」。（取材自臉書）

香港市民發文為一家茶餐廳的服務態度點讚，圖上的標語引發了網友熱議；許多內地網友感到迷惑了：「搭枱」？「唔准嬲豬」？這啥意思？香港網友們紛紛答疑解惑：「搭枱」就是拼桌，而「唔准嬲豬」，則是在用撒嬌的語氣說：「不要生氣氣啦！」

這個標語所傳遞的，是店家對於用餐高峰的溫馨提示。許多網友表示：「好可愛」、「看完這個就生不起氣了。」

綜合大公、文匯網報導，類似的提示在香港並不少見。港鐵裡的「企定定」、「提提你」，也是用小朋友的語氣告訴乘客「站穩穩」；逛商場，也能被多重諧音可愛到。內地網友表示，抵港時印象最深刻的是「港言港語」，帶給不小的文化衝擊。

據報導，在商場、酒店和餐廳，可以頻繁捕捉到「請移玉步」的字眼；「送官究治」、「奉政府諭」，依然活躍在香港街頭，言簡意賅。「嚴拿白撞（白撞指在白天闖入詐騙或盜竊」、「嚴拿高買（高買指店鋪盜竊）」，可見這座現代化都市中古樸的氣質。

有遊客在香港的馬來菜館點餐，直呼菜名「冒昧」？其實「辣死你嗎」是椰漿飯，取自其馬來文Nasi Lemak的諧音。

不難發現，香港的標語沿用了大量古代漢語和粵語，並受到西方文化影響，呈現出中西合璧、現代又不失傳統的文化特色。

報導稱，在網路用詞開始「通貨膨脹」，越來越多的人不會「好好說話」的當下，香港標語這些看似「老派」的用詞，便顯得更為珍貴。

港話「嚴拿白撞」意思是指「禁止進入」。（取材自臉書）
港話「嚴拿白撞」意思是指「禁止進入」。（取材自臉書）

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