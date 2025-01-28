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北上消費後 港人再興北上求醫 背後的驚喜和無奈

香港新聞組╱香港28日電
深圳陪診師在小紅書上分享陪診經驗。(取材自小紅書)
深圳陪診師在小紅書上分享陪診經驗。(取材自小紅書)

港人假日「北上消費」已成趨勢，然而除了購屋、飲食、娛樂，也有愈來愈多香港人選擇「北上求醫」，根據深圳市衛健委的資料顯示，2023年深圳共為港人提供70萬人次的診療服務。專家特別提醒，兩地醫療制度有別，還有相關法律風險。

BBC中文報導，患有濕疹20多年的羅小姐住在新界東區，去年8月起，她定期北上深圳，到香港大學深圳醫院注射生物製劑，每次出門來回三個小時。一樣的藥物，在香港屬於自費藥，在深圳注射一次的價格大約是香港價錢的三分之一。對她來說，一年可以省大10萬港幣，在治療困擾多年的疾病上，也讓她看到曙光，「終於能夠睡到一場好覺。」

生物製劑在香港屬於價錢昂貴的自費藥物，為了以可負擔的價錢定期注射，羅小姐並不介意定期來回深圳與香港之間。

遇醫療糾紛 恐求助無門

報導指出，除了北上購買「天價藥物」，還有不少香港人會去深圳看牙、做身體檢查、接受治療等。在社群媒體小紅書上輸入「北上求醫」、「深圳看病」等字眼，不少港人都會分享他們北上求醫的經驗及原因。

不過，若在香港求診遇上醫療事故，病人可向香港醫務委員會投訴且追究責任；若果香港居民在內地求診時遇上醫療上糾紛，可能會出現「求助無門」情況。

新產業「陪診師」 商機大

此外，近年內地多個城市出現「陪診師」這個新興產業，主要服務是陪同看診、陪同手術、代取藥物及報告等，目前深圳亦有不少陪診師。深圳一名陪診師小魚表示，目前香港人占其總客人的五分之一，「一個禮拜一、兩個吧」，但她認為將來的需求潛力很大，「可能還有很多香港客戶不知道有這樣的服務吧」。

小魚說，香港的客人通常選擇港大深圳醫院，「但也有其他三甲的，做檢查也挺多的，做腸胃鏡類、打麻藥基本上都需要人陪同。」她指做完檢查後的半小時就能拿到報告，整個流程非常迅速。

香港的家庭醫師林永和表示，有些病人在大灣區做完身體檢查、掃描等比較昂貴的項目後，會拿報告給香港醫師做診斷，「疫情後、通關後多了許多這種情況」。

有醫師認為，如果香港的醫療狀況沒有改善的話，會有愈來愈人選擇「北上求醫」，這個趨勢會繼續。

香港 疫情 灣區

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