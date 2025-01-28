北上消費熱 港人哈日瘋遊內地

自香港與內地於2023年2月恢復全面通關後，港人熱中北上消費，若按平均每人每次開支680港元計算，去年港人北上消費總額近557億港元，較2023年多花近200億港元。(中通社)

自2023年2月，香港 與內地恢復全面通關，港人北上消費的熱潮有增無減，綜合政府數據，2024年港人北上人次高達8191萬，較2023年增近53%；估計去年港人北上消費總額高達557億元(港幣，下同，約71.8億美元)，比2023年超出近200億元。

不過港人遊日本 熱潮也不遑多讓，據日本政府觀光局數字，去年前11個月有約240萬港人次入境，以平均每趟消費1.4萬元推算，花費約335.7億元。

去年北上人次 上升53%

綜合港媒報導，2024年出遊港人人次破億，達1.047億人次，比2023年增加45%；其中北上人次占78%或8191萬人次，按年上升近53%。每月港人北上至少500萬人次以上，當中3月、8月、10至12月屬高峰期，各有超出700萬人次，而12月為北上月份之冠，有799萬人次。

根據港府統計，2014年港人北上不算交通費用，每人每次平均開支為860元，前往廣東深圳等地的平均開支則為680元。 按照出境人數來估算，2024年港人北上消費的總金額達至557億元（假設往廣東省），比2023年的364億元超出193億元或53%。

2024年入境旅客方面，總計4450萬人次，按年增加1050萬或30.9%。當中內地旅客占3402萬人次，按年增加728萬人次或27.2%，最多為8月有365.8萬人次，其次是2月的324.4萬人次，7月與10月相若，而12月僅稍多於300萬人次。

其他旅客方面，全年有1048萬人次赴港，按年增加322萬人次，上升44%。當中11月及12月都錄得超過100萬人次其他旅客來港。12月成為第二多旅客訪港月份，共425.6萬人次，僅次於8月的445.4萬人次。

港人除了北上，港人也喜歡遊日本。日本政府觀光局數字顯示，去年1月至11月累計有239萬7800人次港人遊日，占日本首11個月旅客的7.18%，僅次於南韓（795萬人次）、內地（637.7萬人次）及台灣（555.3萬人次），比第五位的泰國多近1.4倍（100萬人次）。與2023年同期比對，按年增加53萬4000人次或28.7％，也比2019年同期204萬人次超出17.5%。

港人除了熱中北上消費，也喜歡遊日本。(中通社)

港人遊日花費 全球最高

據報導，港人每趟日本旅程人均「豪花」逾1.4萬元。按日均消費額計，港人遊日每天花費2111元，屬全球最高。以同樣人均消費1.4萬元推算，去年首11個月遊日港人240萬人次，總消費也有335.7億元，相等於港人北上消費總額的55%。

至於港人瘋「北上」，到深圳買什麼？報導說，1993年出生的香港女生家欣（化名）與她的姑姑先是到深圳地鐵紅山站旁的一家日本料理用午餐，店內一片港客的廣東話交談聲。她們豪邁點了爐端燒鳥、活殺鰻魚、馬糞海膽，只要300多人民幣。在香港，同等級的一餐要價二到三倍。

飽餐一頓後，姑姪前進龍華區的美甲店和頭皮護理店。做光療指甲只要47人民幣，在香港則要逾200港幣。接下來則是重頭戲——超市血拚。在專賣俄羅斯商品的超市與阿里巴巴旗下的「盒馬鮮生」，她們忙著將不到香港半價的水果、零食、日用品放入購物籃。就這樣，飲食、美容、生活雜貨，小旅行滿載而歸地乘地鐵回香港。

北上最愛到深圳、廣州

同程旅行發布《2024粵港澳大灣區暑期旅遊趨勢報告》，數據顯示，深圳、廣州、海口、上海等是港人遊內地的首選目的地。其中，深圳、廣州等大灣區核心城市接待了超過半數的香港遊客，且青年港人北上最愛「citywalk」，中青年是「親子 遊」主力，偏愛動物園、主題公園等親子類景點。