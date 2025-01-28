結業潮襲港鋪 老字號、連鎖店接連熄燈

香港百年老字號廖孖記腐乳。(新華社)

香港 2024年經濟復甦不如預期，尤其是零售餐飲業，多間連鎖店、充滿集體回憶的老字號商店相繼走入歷史。

香港01報導，根據統計，2024年首十個月，香港有9萬6644間公司解散，超過2023年的9萬4002間及2022年的8萬8232間。新成立公司方面，2024年首十個月有11萬7882間，較前一年的13萬2246間少，但超過疫情 期間2020年至2022年每年的總數。

甘永泰、廖孖記 成追憶

細數結業的老字號商鋪中，長洲必吃的大魚蛋，曾是逾40年老字號「甘永泰」的光輝招牌。老闆甘先生堅持早上凌晨4時起身「打魚蛋」，成就經典的咖哩魚蛋，以及各式各樣的肉丸和海鮮丸。曾獲旅發局推薦為香港「一絕」，更是香港人和旅客的集體回憶，然而隨著老闆年紀老邁，後繼無人，「甘永泰」去年8月15日結業走進歷史。

油麻地百年老店「廖孖記」腐乳去年風波不斷，繼7月捲入食安風波、瓶裝腐乳被驗出蠟樣芽孢桿菌超標後，再被揭發30年前白腐乳已非自家製，外購回港後期加工仍稱為「香港製造」，所謂「調味精良，精心監製」只是爺爺留下來標語，最終第四代傳人廖晃業為事件致歉，並遣散員工，宣布結業。

大昌、度小月 卸下招牌

連鎖店亦敵不過「洗牌期」，39年歷史的大昌行集團附屬超市「大昌食品市場」，去年4月全數關閉旗下28間店鋪。「大昌食品市場」曾有輝煌時代，20年前有超過50間分店，惟受港人北上消費及消費模式改變等影響，近年縮減規模，最終全線結業。之後專注採購、分銷及食品加工等業務。

台灣有129年歷史、以擔仔麵聞名的「度小月」，攻港7年後也撤出。「度小月」2017年赴港開首間分店，曾在尖沙咀、銅鑼灣及旺角共有3間店。面對疫後餐飲業寒冬，去年7月起「度小月」相繼結業，到9月最後一間尖沙咀分店也終告結束。

熄燈結業者不只是老字號店，中資也受考驗。1999年內地成立的連鎖健康護理產品店「華潤堂」，因外部不確定因素及各種營運挑戰，去年11月8日關閉香港全線分店。反修例事件期間「華潤堂」曾遭破壞，及後經歷疫情仍屹立不倒，更曾派發連花清瘟膠囊及口罩抗疫，最終卻敵不過經濟市道的挑戰。

日昇玩具結業 顧客唏噓

屹立30年的「日昇玩具」在去年中秋 節結業，有長情顧客唏噓和不捨，最印象深刻是逢大時大節如中秋節，紙燈籠掛滿店面及店外，如「中秋廟」。「日昇玩具」所在的灣仔太原街玩具街，沿途建築物多為住宅樓宇，部分是歷史悠久的唐樓，同時也是不少玩具發燒友的尋寶之地，擁有不少玩具老店，電影「三個受傷的警察」、「蘇絲黃世界」都曾在此取景。

食肆結業席捲各區，大埔開業43年的「華輝小廚餐廳」，去年8月貼出「停業」告示，不少街坊感到驚訝。除了因為24小時營業，是不少街坊、的士司機通宵聚腳地，亦因「華輝小廚餐廳」被譽為大埔必食餐廳之一，蘋果批和雞批最出名，2010年獲米其林推介。 但最為人熟悉的是2014年上映的電影「那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van」，就在「華輝小廚餐廳」取景，多個主要場景都在餐廳內拍攝。

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心，去年9月6日全線結業，集團慨嘆38年來見證香港經濟盛衰，「無奈未能陪大家走到最後，這實在是一個萬分無奈的痛苦抉擇」。作為香港最早創立的連鎖式健身中心，業務遍及港澳、內地，全盛時期香港有23間分店。

屹立30多年的葵涌廣場日式班戟店「又一戟」是「掃街」元祖店，位於3樓小食街當眼位，沿其中一條扶手電梯到三樓便見到其藍底白字招牌。小店主打日式班戟，包括經典朱古力香蕉班戟及曲奇脆脆班戟等，假日有時排長龍。不過，小店去年7月突然結業，有網民猜測租金太貴。這間葵廣掃街必吃經典，從此走入歷史。