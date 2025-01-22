港人遭誘騙被禁錮曼谷 港府3人專責小組赴泰國馳援

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港人疑遭誘騙到東南亞禁錮從事非法工作，20日再一港人獲救，仍扣留於泰國 曼谷。香港保安局長鄧炳強21日稱，該名29歲男子已身處泰國，中國駐泰國大使館 代表已與他見面並證實其安全，港府 已派出三人專責小組飛往泰國，協助他盡快回港，專責小組一直有與受害者家屬聯絡。

明報報導，前區議員余德寶稱，據他理解應是泰國政府施壓，緬甸軍人進入營區要人，事主才獲釋。余稱泰緬政府名單上有事主名字，事主未必像早前獲釋的內地演員王星般有名，但獲救情況相似，由於並非支付贖金離開，故需經泰國政府調查。

根據保安局數字，截至21日有17名曾被禁錮者已返港，一人身在泰國，另10人則仍被扣押。被問到該名29歲男子如何獲釋，鄧炳強21日透露，事主家屬無交贖款，而早前由副局長卓孝業帶領的專責組，會與泰國當局、中國駐泰國大使館及香港駐泰經貿辦盡力協助，冀盡快營救；鄧早前亦與泰國駐港領事聯絡協助事主。至於事主何時回港，鄧稱雖然事主身處泰國並安全，局方目標是盡快將他帶回港。

油尖旺區議會前副主席余德寶21日在商台節目引述事主親友稱收到泰國警方及團體通知，事主須繳交逾期居留罰款，在當地拘留一周，並移送曼谷拘留中心，或要拘留長達兩周；余估計整個流程「可能差不多一個月」，消息令事主親友晴天霹靂，冀港府主動協助與泰國政府協商，令事主可盡快完成有關程序返港。

另外，鄧炳強21日不點名提及協助多名事主家屬的余德寶；鄧兩度感謝余為家屬提供心理協助，但稱如任何人在未知當局全盤部署下，就將事主家屬所講的事向外發放，「對於一些還未能獲得營救的人士來說，未必是一件好事」。

余21日晚回應稱，感謝求助家屬的信任，強調自己與家屬一直小心發放資訊，並以被困港人的安全為首要考慮。他說多名港人獲釋甚至回港，是值得開心的事，希望港府繼續協助餘下10名被禁錮港人。

特首李家超21日早出席行會前被問到港府有何方法協助被困港人，他說會全面深入調查及針對執法，加強與不同單位和國家合作，共同打擊相關罪行，盡早營救受害人。