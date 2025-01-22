港熊貓龍鳳胎2.15亮相 隔天見市民 特首：再辦命名活動

香港特首李家超與太太林麗嬋日前到海洋公園，探訪兩隻大熊貓龍鳳胎寶寶，隔著玻璃與「家姐」、「細佬」打招呼。（取材自臉書）

香港 特首李家超21日宣布，在香港出生的大熊貓龍鳳胎，將於2月15日即大熊貓龍鳳胎半歲生日當天舉行亮相儀式，下月16日起與市民見面，並會舉辦命名活動。另外，他預計今年農曆新年將有逾140萬內地旅客訪港，至於是否延長通關時間，將按實際情況決定，具體安排本周內公布。

明報報導，大熊貓「盈盈」、「樂樂」去年8月誕下龍鳳胎，現在海洋公園以「家姐」、「細佬」稱呼。李家超21日出席行政會議前預告，海洋公園將於龍鳳胎半歲生日當天即2月15日為牠們舉行亮相儀式，一對大熊貓翌日正式與公眾見面。他表示，主張為大熊貓舉辦命名活動，細節稍後宣布，認為可以與市民分享喜悅，「更添溫暖和喜悅感覺」。

據報導，當局去年為中央贈港大熊貓「安安」、「可可」舉辦命名比賽，耗資約70萬元，惟比賽後決定沿用舊名。新思維立法會議員狄志遠質疑，再大費周張舉辦命名活動是勞民傷財，指上次最終選用原名，令公眾感覺兒戲，稱在財赤當前「幾十萬元都是錢」。他期望今次活動盡量做到「零成本」，例如可在上次比賽結果中揀選合適名字，或者在社交網站發布帖文邀請市民留言建議。

報導稱，下星期是農曆新年，李家超預計農曆年廿九至大年初七期間，將有逾140萬內地旅客人次訪港。被問到今次會否延長通關時間，李家超稱需要與內地單位商討和配合，每個節日的情況不同，會按實際情況決定。他稱，政務司長陳國基領導的跨部門工作小組會與內地溝通，評估整體旅客數字以作適當安排，本周內公布細節。

報導說，實政圓桌立法會議員田北辰反對延長通關時間，指去年農曆新年每晚通宵過關人數僅數千，卻需要大批政府人員加班及延長港鐵服務，認為不值得。全國人大常委民建聯立法會議員李慧琼日前則表示個別賀歲節日應考慮延長通關時間。