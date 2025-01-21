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53年粵劇殿堂 香港北角新光劇院3·3落幕 大師也無能為力

香港新聞組／香港21日電
1972年開業的香港「粵劇殿堂」新光戲院將於3月正式結業，戲院20日舉行開放日活動，讓市民遊客自由參觀大堂、數碼戲院、懷舊展覽、大劇院舞台等地方，懷念往日時光。（中通社）
1972年開業的香港「粵劇殿堂」新光戲院將於3月正式結業，戲院20日舉行開放日活動，讓市民遊客自由參觀大堂、數碼戲院、懷舊展覽、大劇院舞台等地方，懷念往日時光。（中通社）

屹立香港北角53年、有「粵劇殿堂」美譽的新光戲院將於3月3日結業，全港最後一間民營劇院最終要落下帷幕，最場3月3日最後演出預訂觀看近乎爆滿。新光戲院20日舉辦開放日，吸引大批市民參觀，到訪數碼戲院欣賞電影，或於大堂招牌、波波燈、投幣磅重機打卡懷舊，回憶昔日娛樂時光，不少人瘋狂打卡，捨不得新光戲院結業。

1972年開業的香港「粵劇殿堂」新光戲院將於3月正式結業，為了讓大眾重溫歷史，戲...
1972年開業的香港「粵劇殿堂」新光戲院將於3月正式結業，為了讓大眾重溫歷史，戲院20日舉行開放日活動，讓市民遊客自由參觀大堂、數碼戲院、懷舊展覽、大劇院舞台等地方，懷念往日時光。（中通社）

大公報報導，經營戲院的新光戲院大劇場主席李居明，以金庸小說「倚天屠龍記」中郭靖戰死襄陽城作比喻，對於無法守住新光戲院這個襄陽城感無奈，預計將來更難尋找地方演出粵劇，期望港府多批出場地，支持本地粵劇文化承傳。

1972年開業的香港「粵劇殿堂」新光戲院將於3月正式結業，為了讓大眾重溫歷史，戲...
1972年開業的香港「粵劇殿堂」新光戲院將於3月正式結業，為了讓大眾重溫歷史，戲院20日舉行開放日活動，讓市民遊客自由參觀大堂、數碼戲院、懷舊展覽、大劇院舞台等地方，懷念往日時光。（中通社）

有粵劇演員表示，新光結業後，對自費演出影響較大，以後只能到社區會堂入紙申請排期。

1972年開業的香港「粵劇殿堂」新光戲院將於3月正式結業，為了讓大眾重溫歷史，戲...
1972年開業的香港「粵劇殿堂」新光戲院將於3月正式結業，為了讓大眾重溫歷史，戲院20日舉行開放日活動，讓市民遊客自由參觀大堂、數碼戲院、懷舊展覽、大劇院舞台等地方，懷念往日時光。（中通社）

「天下無不散之筵席」，李居明20日到場向到劇院參觀的市民致意。他說，已盡力爭取向新業主爭取保留新光戲院，但由於新業主是教會，希望將大廈改建成為多功能社區會堂，並不能接受戲院的宗教信仰，最終無法達至雙贏。

1972年開業的香港「粵劇殿堂」新光戲院將於3月正式結業，為了讓大眾重溫歷史，戲...
1972年開業的香港「粵劇殿堂」新光戲院將於3月正式結業，為了讓大眾重溫歷史，戲院20日舉行開放日活動，讓市民遊客自由參觀大堂、數碼戲院、懷舊展覽、大劇院舞台等地方，懷念往日時光。（中通社）

李居明又說，雖然對方曾稱多功能社區會堂未來仍然可以演出粵劇，但他認為改建後的教會已失去了新光戲院的意義，「那時候這個就已經不是新光了，去基督教會堂做粵劇，又沒有了華光師傅。」面對結業，他以「倚天屠龍記」中，郭靖戰死襄陽城作比喻，「始終都沒辦法守住這個襄陽城，我們就像郭靖，沒有辦法。」

最後一天的開放日，引來了不少市民參觀。李女士常在粵劇表演中飾演配角，在她看來，新光戲院是她做夢的地方：「往後只能回味了。」

粵劇演員尹飛燕認為，雖然港府的會堂亦能表演，但需要入紙申請排期，「在民營戲院，你想開戲，只要戲院有期就能開，並不需要申請，日後自然是沒有那麼方便了。」尹飛燕指，在2012年，新光戲院傳出結業危機時，她亦曾希望抓緊最後機會，在戲院表演一個月開了三台戲，印象深刻。如今戲院是真的要結業了，她亦感可惜。

作為中外文化交流中心，香港社區唯一一所民營劇院面臨結業，粵劇大師阮兆輝感到萬分惋惜，說到感受時，他淡淡地說出一句，「很不高興，也很不是味道，卻又無能為力，因為我們只能是看客。」他指，作為民營的劇院，港府亦並無角色協助保留，劇院的結業只能反映時代變遷，作為升斗小民，只能見證，「是好是壞，我也不敢說。」

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