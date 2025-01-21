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被禁錮緬甸電騙園區4月 29歲港男獲救 仍有10人待援

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

港人疑被誘騙到東南亞國家遭非法禁錮及從事非法工作的營救行動續有進展，香港保安局20日證實前日再多一名被禁錮緬甸詐騙園區4個月的29歲港男獲救，已安全到達泰國，日內料安排乘航班返港。

大公、文匯報報導，資料顯示，截至16日已有17名被「賣豬仔」港人平安回港，目前若不計算該名獲救身在泰國的港人，仍有10人被禁錮待救，包括9人身處緬甸，1人在柬埔寨。

消息指，最新獲救29歲港男遭非法禁錮4個月，沒付贖金。他19日晚從緬甸詐騙園區獲救後，家屬即聯絡港府部門及香港駐曼谷經貿辦協助返港。保安局20日稱，入境事務處「協助在外香港居民小組」早前接獲一名港人親友求助，即時透過外交部駐港公署、中國駐緬甸大使館及中國駐泰國大使館等跟進事件。發言人指該名人士已獲救，正全力協助其盡快返港。

20日有被「賣豬仔」港人的家屬代表，往緬甸駐香港總領事館遞請願信，促請協助營救家人。據家屬代表Kelvin稱，其家人半年前聲稱往日本從事代購，但目的地變成泰國，更被轉送緬甸；直至三、四個星期前，他曾與被禁錮家人取得聯絡，得知被困緬甸妙瓦底詐騙園區，「但通話時間僅持續約數分鐘，當時家人透露身處的園區有機會轉移，其後便失去聯絡。」

請願信內有7名被禁錮港人資料，料同被禁錮詐騙園區，已失聯一段時間，冀緬甸政府協助營救。Kelvin坦言未接到繳交贖金要求，但不排除在必要情況下付贖金救人。惟即使願繳贖金，也不能保證被禁錮港人可平安回家，因過往曾發生付贖金後不獲放人，更被轉賣到其他園區繼續禁錮壓榨，甚至因未能達成園區要求被電擊虐待的事件。由於事主被轉賣到其他位置，亦進一步增加營救困難。

根據資料，去年至今年1月17日止，特區政府共接28宗涉及港人疑被誘騙到東南亞國家被禁錮的求助個案。

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