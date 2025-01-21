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港年吸外企539家增4成 投資87億美元創高 料美企續落戶

香港新聞組／香港21日電
港府積極招商引資見成效，投資推廣署認為，美國仍會是香港第二大引進企業的來源地；圖為恒生指數20日收市報19925.81點，上升341.75點，升幅為1.75%。（中新社）
港府積極招商引資見成效，投資推廣署認為，美國仍會是香港第二大引進企業的來源地；圖為恒生指數20日收市報19925.81點，上升341.75點，升幅為1.75%。（中新社）

對於川普重返白宮後會否影響外企落戶香港的意願，香港投資推廣署署長劉凱旋20日表示，相信美國仍會是香港第二大引進企業的來源地，「很多外國企業仍視亞洲及中國地區為經濟增長點，除非美國政府限制部分行業，否則在賺錢角度下，相信有不少美企仍會選擇繼續落戶香港。」

文匯報報導，港府積極招商引資亦見成效，投資推廣署20日公布，去年共協助539家境外企業在港設立或擴張，增41%創新高。這些外企落地後帶來6864個職位，按年增逾67%；帶來的總投資677億元（港幣，下同，約87億美元），亦創新高，按年增10%。

外企主要來自內地，其次為美國、法國、英國及新加坡。劉凱旋表示，去年招商引資成果創下歷史新高，反映香港作為亞洲領先的商業樞紐，營商吸引力有增無減，海外和內地企業對香港充滿信心。

投資推廣署網站顯示，2024年香港共有4694家初創公司，按年增10%，雇員總人數1萬7651人，按年增7%；初創企業之中，金融科技行業繼續位列榜首，其次是資訊、電腦及科技，電子商貿、教育及學習、數據分析緊跟其後。初創企業家72%為本地人（其中1%為回流港人），其餘28%則為非本地人士，非本地創辦人主要來自中國內地，其次為英國、美國、法國和澳洲。

劉凱旋提到，海外企業繼續視香港為進軍內地及大灣區市場的跳板，例如看到法國企業赴港的數字突然飆升，探究原因是香港北部都會區的龐大發展規模，有很多基建項目，為一些基建、設計、工程等公司帶來很多機會。

「不少外國品牌打算以香港作為打入東南亞市場的試點，而東南亞或中國內地企業，亦希望以香港作為跳板，繼續進軍其他地區。」她說，該署去年引入了內地數智技術服務商信華信赴港設立地區總部，亞太區最大型網上二手車市場Carro亦設立地區辦事處。餐飲食肆方面，去年引進了日本的松屋及Mister Donut，內地的霸王茶姬、八合里、綠茶餐廳。家品方面亦引進日本連鎖集團NITORI。

另外，俗稱投資移民的新資本投資者入境計畫由投資推廣署負責財務審查，該計畫自去年3月推出以來，首10個月接獲逾800宗申請，預計可為香港帶來大約240億元投資金額。港府日前宣布優化新資本投資者入境計畫，放寬有關淨資產審查及計算的規定，3月1日起生效。

香港 投資 東南亞

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