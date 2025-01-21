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港增強學生防騙意識 民團促銀行、電訊商分擔苦主損失

香港特派員李春／香港21日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港電信詐騙猖獗，大學生特別是內地生被騙個案激增，香港當局正與內地部門研究不同方案，增強學生防騙意識。香港新的民間組織則要求，金融機構和電訊商要分擔受騙苦主的損失。

近期香港多間大學傳出學生遭遇電詐個案，其中香港大學校園傳媒說，有超過60名學生成為詐騙案受害者，累計損失超過6000萬元（港幣，下同，約771.3萬美元），最令人吃驚的是1名來自內地女生被騙，涉及金額960萬元。香港城市大學則說，校方在去年接獲逾30名學生報稱被騙，涉及金額1500萬元。

香港教育界傳出消息，說香港正與內地方面研究不同方案，加強內地赴港學生的防騙意識，包括研究要求內地生赴港前，要先填寫防騙問卷。

香港多間大學都表示，有措施加強學生防詐騙意識。 香港大學指，學生發展及資源中心一直有聯同警方，留意涉及學生的詐騙案，包括向學生發放警方提供的防騙學習套件，內容包含詐騙案求助資訊，並以短片及選擇題形式灌輸防詐訊息，希望學生，尤其新到港的內地生了解資訊。

香港電詐案不僅發生在大學校園，也蔓延到香港社會。香港有新的民間組織「民間反詐騙大聯盟」提出，建議推行「詐騙損失責任架構」，要求涉及的金融機構及電訊商等，與詐騙案苦主分擔損失。

香港

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