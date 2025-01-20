電詐香港不只港大受害 城市大學逾30生被騙193萬美元

繼香港 大學稱近月逾60名學生遭騙6000萬港元（約771萬美元）後，城市大學19日表示，去年有逾30名學生受騙，涉款約1500萬元（約193萬美元），即人均騙款50萬港元（約6.5萬美元）。

明報報導，香港警務處與內地相關部門正研究及探討更多措施，保障新赴港內地生及加強其防騙意識，研究方向包括要求他們赴港升學 前必先填寫防騙問卷，方可取得學生簽證 ；多間大學均表示，會加強防騙教育，包括要求學生做防騙問卷及修讀相關課程。

據報導，警務處指出，反詐騙協調中心在2023年9月向各大學提供網上防騙學習套件，迄今已有超過4000名大學生完成學習套件，但未回應有關要求內地生做防騙問卷事宜。

立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬贊成強制學生填寫防騙問卷，認為有助提高學生的反詐騙意識。他說內地生「人生路不熟」，部分人連入學手續也交由中介代辦，更易受騙。

報導指出，科技大學表示，去年底已將套件增設至一年級課程，形容學生「反應積極」，近期亦聯同警方開設「港漂報案室」通訊群組；大學學務長辦公室亦會陪同受騙學生前往警局報案、提供情緒支援輔導。

報導稱，城市大學、理工大學及嶺南大學均有要求學生填寫防騙問卷。理大表示，新措施實施後學生的反詐防騙意識明顯提高，其間更有學生主動向校方舉報疑似騙案，並透過警方堵截詐騙個案。嶺大另亦提供綜合學習課程學分，並列為本科生畢業要求。

教育大學則鼓勵學生填寫問卷，又稱會在校內設置「反騙詐物車」及「反詐宣傳車」等。中文大學稱會邀請警務處到校主講專題防騙講座，並聯絡外地來港學生組織協助傳遞有關資訊。