不想社交、不求好成績 調查：港生27%認「躺平」4成逾年

香港基督教女青年會（女青）近日公布一項調查結果顯示，有27%受訪香港中學生覺得自己「已經躺平」。（取材自女青官網）

近年青年「躺平」現象受到關注，且呈現年輕化趨勢。近日一項針對香港 中學生的調查顯示，逾四分之一受訪者自認「已躺平」，包括輕鬆生活、不想社交、不追求好成績等，其中更有超過四成受訪者自認已躺平逾一年。

香港基督教女青年會去年9到11月，以問卷訪問990名中學生（即初中生與高中生）對於「躺平」的印象以及自我狀態的判定，調查結果於近日刊登在官網。

針對「躺平」的印象，有過半數的52.6%認為「中立」、34.8%認為「負面」、12.6%人認為「正面」；亦有48%人稱會支持朋友「躺平」。調查指出，這反映時至今日，「躺平」一詞不再貼滿負面標籤。

對於自我狀態的判定，有27%受訪學生（267人）覺得自己「已經躺平」，其中有52.4%為初中生（140人）、47.6%為高中生（127人）。該調查稱，若以全香港中學生總數33萬推算，則約4.6萬初中生和4.2萬名高中生，共8.8萬人「躺平」。至於這些學生躺平了多久？調查顯示，其中有多達41.2%（110人）稱已躺平超過一年。

而學生自評，包含懶散、輕鬆生活、不做功課、不想社交、讀書不求好成績、沒有特別興趣或目標，以及對生活沒有想像等，都屬於躺平行為。

此次調查還將躺平背後心態分成「覺醒躺平」與「逃避躺平」兩類。根據調查，有七至八成受訪者認同不追求名車、體面工作、無意義社交的心態屬於前者；而後者則有約五成受訪者對難以應付快節奏生活，於是選擇過規律的慢生活、滿足基本生存即可、租房可過一世等表示認同。

調查稱，過往社會評價躺平是一種年輕人逃避現實的態度，但隨著社會變遷等不同因素，整體受訪中學生傾向認為躺平是個人對於學業、家庭、經濟、社會現況等的認知不斷累積，「深思熟慮、平衡利弊後『覺醒』的生活態度，而非一味消極面對生活」。

本次研究亦以個人感受將躺平分為6種類型，其中超 過半數受訪者自評為「舒適型」，即認為躺平是出於個人自由、平衡利弊後的決定；亦分別有近三成的受訪者自認屬「無方向型」或「無家庭計畫型」，即對畢業後出路無方向、未知自己興趣，或無計畫結婚、生子、買房。

另，有超過二成受訪自認是「無望型」，即曾經努力但不成功，認為向社會上層流動的機會很少等，亦有約二成受訪者自認是「壓力型」，包含自認學習壓力大、想重整自己的方向，以及不認同主流上進的價值觀等。

女青總主任郭義聰表示，研究結果反映「躺平現象」年輕化，他認為這是學生面對壓力、失敗和挫折的方法，尋求在日常生活所欠缺的滿足感，以及被看見、被認同的感覺。這些中學生只是暫時想休息或者沒有找到目標，應該給予他們更多鼓勵、協助進行生涯規畫，而不是一味責怪。他並呼籲社會應該有「接受失敗」的氣度，也不應妖魔化「躺平青年」，更無需開口閉口就是「那兩個字」。