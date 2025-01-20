港海洋公園預告2月亮相 熊貓龍鳳胎加緊訓練走「貓步」

海洋公園發布大熊貓最新片段，帖文寫有「期待2月大家嚟探我哋」。（香港大熊貓官方專頁IG視頻截圖）

港產大熊貓龍鳳胎已經5個月大，香港 海洋公園18日再發放龍鳳胎「加緊訓練」、走「貓步」視頻，吸引一眾粉絲圍觀，網友們紛紛稱讚大熊貓龍鳳胎走得好穩、可愛又迷人；19日預告牠們將於2月見客，帖文寫有「期待2月大家嚟探我哋」（期待2月大家來拜訪我們）。

綜合香港01、香港新聞網報導，海洋公園發放大熊貓最新短片，片中姐姐正在爬樹，稱「我要做好準備同大家見面」，而弟弟則玩由竹子編成的球，稱「大家都嚟睇我玩波波啦！」片尾兩姐弟更同框表示，「期待2月大家嚟探我哋！」

海洋公園小編形容，弟弟走得有氣勢、姐姐則走得優雅，難分勝負，宣布此回合「平手」。

香港網友也留言表示：「家姐細佬都走得好穩」、「兩種不同風格，打和」、「家姐、細佬，為何可以可愛又迷人」、「簡直是最上鏡的大熊貓寶寶，人見人愛，百看不厭」。

15日，海洋公園亦曾分享片段，顯示龍鳳胎離開飼養室，來到有樹木、石頭及草地的「大自然」。一開始趴在樹木上的是弟弟，看起來十分悠閒舒適，其後姐姐也想趴上去，遂手腳並用扒拉弟弟，最後牠們雙雙跌至草地上，玩得不亦樂乎。

園方稱，大熊貓龍鳳胎玩滑梯及木馬均已經得心應手，代表牠們已經準備好，在有樹、石頭、草地及斜坡的環境探險啦。

海洋公園主席龐建貽上月在電台節目中曾表示，專家認為大熊貓雙胞胎出生半年後才合適亮相，因此期望今年元宵佳節（2月12日）能讓牠們與公眾見面。