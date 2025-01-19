香港北角東岸板道首段1/26開放 特首先跑步、踩單車

李家超（前）18日和一眾青年在東岸板道試踩單車。（取材自臉書）

開合橋、轉盤橋，還有共享徑……位於香港 北角、建於東區走廊下方的「東岸板道」首段將於下周日26日向公眾開放，板道設計亮點紛呈，可讓行人、慢跑者、單車愛好者使用。18日有市民試用臨海板道後，形容「踏上板道就像在海上行走」，有在港島區上班的市民期待開通後「看海景行路上班」，亦有市民期待海濱一帶增添飲食聚會場所。

李家超（前）與多位學生一同在板道上試跑。（取材自臉書）

大公報報導，「維港海濱是香港的瑰寶」，特首李家超18日一早到場視察，與市民親切交流，他相信板道開放後，定必成為另一「打卡位」，讓大家一同感受維港海濱的無限活力和魅力。有議員認為，可以更好地規畫善用，讓市民和旅客盡情感受香港世界級海濱的日與夜。

「一板貫通，暢踏西東」。東岸板道全長約2.2公里，分兩階段完成。1月26日向公眾開放的西段是活力環島長廊的組成部分，長約1.1公里，包括700米連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，以及400米經優化的北角海濱花園。至於餘下的北角至鰂魚涌的東段板道，發展局預計會於2025年下旬陸續開放，屆時將打通一條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊，駁通港島北岸海濱，這個新的海濱共享空間標誌着完成駁通港島北岸海濱的最後一塊拼圖。

板道建於東區走廊下方，設行人徑和「共享徑」，供行人、慢跑者、單車愛好者共用，還配有遊樂空間和健身設施。項目的其中一個特色是在和富中心對出海面設置了維港首條開合橋及首條轉盤橋，方便船隻在需要時進入附近的內部水域。此外，市民也可使用轉盤橋由板道直接通往和富花園。

18日發展局和東區民政事務處邀請市民和團體試用臨海板道，特首李家超亦到場視察，了解市民感受。李家超在社交媒體表示，2022年施政報告提出建造「活力環島長廊」，北角東岸板道是其中的組成部分。他18日和一眾青年沿途試跑和試踩單車。不少青年讚嘆，踏上板道像在海上行走，而上方的東廊亦能夠「遮蔭」，避免太陽直曬。有青年表示，可感受上方東廊的車輛行駛情況，感覺新奇有趣。