港大逾60生墜詐騙 多是內地大一新生 痛失逾770萬美元

港大社會科學學院日前向學生發電郵，稱近月逾60名學生合共被騙逾6000萬元，要求學生填寫由警方提供的防騙問卷。電郵附以英文及簡體中文製作的「海報」，提醒學生遇「陌生來電自稱官員要你繳錢」，應「掛斷」電話。（取材自香港大學）

18歲香港 大學內地女生傳出被騙走逾900萬元（港幣，下同，約115.6萬美元）後，港大社會科學院16日向學生傳電郵表示近月有逾60名港大學生成為詐騙受害者，共損失逾6000萬元（約770.6萬美元），電郵中要求學生填寫由警方提供的防騙問卷，否則或被限制進入圖書館 及共享學習空間。詐騙受害人絕大部分是一年級內地本科生，時間集中在去年剛開學時。

綜合明報、香港01報導，消息稱，警方分析顯示港大較多學生受騙，原因之一是內地生比例較高。上月曾有一名港大女碩士生被騙到泰國 ，騙徒向其父母訛稱她被綁架，勒索1000萬元。幸好家長沒有聽從，經警方聯同國際刑警協助，在曼谷一間酒店尋獲女事主。

據報導，上述電郵對象涵蓋社科學院本科生及研究生，標題為「聯合打擊現金詐騙行動：保護香港大學學生」，英文及簡體中文並行，信息轉發自港大學生發展及資源中心（CEDARS），要求學生20日起至下月10日在網上學習平台Moodle完成由警方提供的多項選擇題問卷，以提高防騙意識及保護自己，限期未完成問卷者，或被限制進入圖書館及共享學習空間。

報導引述消息人士說，問卷包括簡單選擇題，數分鐘可完成，目的是想減少學生受騙風險；除社科學院，港大CEDARS亦向其餘9個學院傳遞相同信息。據了解，港大非首間大專院校參與警方防騙問卷，去年理大亦完成。

港大社會科學學院日前向學生發電郵，稱近月逾60名學生合共被騙逾6000萬元，要求學生填寫由警方提供的防騙問卷。電郵附以英文及簡體中文製作的「海報」，提醒學生遇「陌生來電自稱官員要你繳錢」，應「掛斷」電話。 (中通社)

報導說，港大社科學院本科生王同學稱理解學校出發點，但第二學期尚未開始，部分學生或未留意電郵，她亦是透過校園傳媒才知悉事件，認為校方不應透過限制出入設施，強制要求學生填問卷。

報導指出，民間反詐騙大聯盟發起人、選委界立法會議員吳傑莊稱，在「重災區」要求學生做問卷具「針對性」及屬積極做法。至於港大提出或限制未完成問卷者進出圖書館，他認為是有創意的做法，有助提高填寫誘因。吳建議可在內地生赴港前多做「前置式」宣傳，例如他們透過駐港內地機構申請赴港時，先提供防騙資訊。

另外，香港警務處推出為期半年的「當提子（葡萄）遇上熊貓」防騙活動，18日在海洋公園舉行啟動儀式。活動希望提升市民及旅客的防騙意識，並將6部海洋公園纜車及一部纜車模型裝飾成防騙吉祥物「提子」的形象，並在車廂內展示了以「提子」和「熊貓」為主角的防騙漫畫，讓不同年齡層訪客了解各種騙案。