誘拐後強迫電騙 緬甸東南部旅遊警示 香港升級至紅色

香港示意圖。(圖/shutterstock)

東南亞 「賣豬仔」個案死灰復燃，有港人被人誘騙到泰國 後遭運往緬甸 詐騙園區強迫從事電話詐騙工作。港府17日提升對緬甸東南部地區的外遊警示級別至紅色，提醒港人如非必要，應避免前往妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣及高格力縣等地。

大公報報導，香港保安局局長鄧炳強17日與緬甸駐港總領事會面，跟進求助個案。保險業界人士提醒，外遊警示級別提升至紅色的情況下，事前已投保人士取消或縮短行程通常可獲賠償，但若紅色警示生效後才投保，屬旅遊保險不保事項。

保安局17日表示，自去年第二季開始，港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況，有死灰復燃跡象。鑑於近期事態發展，港府即日起提升對緬甸東南部地區的外遊警示級別至紅色，而緬甸其他地區則維持黃色外遊警示。港府發言人提醒，計畫前赴緬甸東南部地區，包括妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣及高格力縣的港人應調整行程，如非必要，應避免前赴；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全。

東南亞「賣豬仔」個案死灰復燃，執法部門自2024年至今，共接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞國家被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中17人已回港。專責小組會繼續跟進餘下的11宗個案。

保安局局長鄧炳強繼日前與泰國駐港總領事會面後，17日與緬甸駐港總領事Han Win Naing會面，跟進求助個案。鄧炳強與緬方分享赴泰專責小組跟進有關個案的成果，並就事件交換意見和分享資料，商討加強日後的跟進工作。

鄧炳強得到Han Win Naing的正面回應，雙方均期望能夠盡力協助更多求助港人盡快安全回港。至於對泰國旅遊警示，鄧炳強17日在電視節目表示，現時暫無意提高，會因應情況適時檢討。香港現時對泰國的旅遊警示為黃色，即有威脅跡象，應留意局勢，提高警惕。