我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就職移至室內 逾萬賓客減到700人 維安急重新布局

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

誘拐後強迫電騙 緬甸東南部旅遊警示 香港升級至紅色

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

東南亞「賣豬仔」個案死灰復燃，有港人被人誘騙到泰國後遭運往緬甸詐騙園區強迫從事電話詐騙工作。港府17日提升對緬甸東南部地區的外遊警示級別至紅色，提醒港人如非必要，應避免前往妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣及高格力縣等地。

大公報報導，香港保安局局長鄧炳強17日與緬甸駐港總領事會面，跟進求助個案。保險業界人士提醒，外遊警示級別提升至紅色的情況下，事前已投保人士取消或縮短行程通常可獲賠償，但若紅色警示生效後才投保，屬旅遊保險不保事項。

保安局17日表示，自去年第二季開始，港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況，有死灰復燃跡象。鑑於近期事態發展，港府即日起提升對緬甸東南部地區的外遊警示級別至紅色，而緬甸其他地區則維持黃色外遊警示。港府發言人提醒，計畫前赴緬甸東南部地區，包括妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣及高格力縣的港人應調整行程，如非必要，應避免前赴；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全。

東南亞「賣豬仔」個案死灰復燃，執法部門自2024年至今，共接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞國家被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中17人已回港。專責小組會繼續跟進餘下的11宗個案。

保安局局長鄧炳強繼日前與泰國駐港總領事會面後，17日與緬甸駐港總領事Han Win Naing會面，跟進求助個案。鄧炳強與緬方分享赴泰專責小組跟進有關個案的成果，並就事件交換意見和分享資料，商討加強日後的跟進工作。

鄧炳強得到Han Win Naing的正面回應，雙方均期望能夠盡力協助更多求助港人盡快安全回港。至於對泰國旅遊警示，鄧炳強17日在電視節目表示，現時暫無意提高，會因應情況適時檢討。香港現時對泰國的旅遊警示為黃色，即有威脅跡象，應留意局勢，提高警惕。

緬甸 東南亞 泰國

上一則

港「S」車牌可望至少拍出192萬美元 「88」也受矚

下一則

中聯辦：港國際化優勢不能削弱 深圳愈見深 香港愈吃香

延伸閱讀

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人
南極考察再出征 港6科學家首參與 中大4人科大2人

南極考察再出征 港6科學家首參與 中大4人科大2人
港泛民初選案 戴耀廷重判10年 黃之鋒4年8月

港泛民初選案 戴耀廷重判10年 黃之鋒4年8月
李強會緬甸軍政府領袖敏昂萊 深化全面戰略合作

李強會緬甸軍政府領袖敏昂萊 深化全面戰略合作

熱門新聞

中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30
王天一（右）去年因買賣棋局遭終身禁賽。（新華社）

中國第1象棋大師也買棋？商業價值綁等級 讓高手花錢買贏

2025-01-12 20:14
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
圖為2023年中國選手趙鑫鑫（左）在杭州亞運男子個人第四輪比賽對陣中國選手鄭惟桐。（新華社資料照）

中國象棋界爆醜聞 懲處41人 趙鑫鑫等3人終身禁賽

2025-01-12 15:12

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題