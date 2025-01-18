誘拐後強迫電騙 緬甸東南部旅遊警示 香港升級至紅色
東南亞「賣豬仔」個案死灰復燃，有港人被人誘騙到泰國後遭運往緬甸詐騙園區強迫從事電話詐騙工作。港府17日提升對緬甸東南部地區的外遊警示級別至紅色，提醒港人如非必要，應避免前往妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣及高格力縣等地。
大公報報導，香港保安局局長鄧炳強17日與緬甸駐港總領事會面，跟進求助個案。保險業界人士提醒，外遊警示級別提升至紅色的情況下，事前已投保人士取消或縮短行程通常可獲賠償，但若紅色警示生效後才投保，屬旅遊保險不保事項。
保安局17日表示，自去年第二季開始，港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況，有死灰復燃跡象。鑑於近期事態發展，港府即日起提升對緬甸東南部地區的外遊警示級別至紅色，而緬甸其他地區則維持黃色外遊警示。港府發言人提醒，計畫前赴緬甸東南部地區，包括妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣及高格力縣的港人應調整行程，如非必要，應避免前赴；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全。
東南亞「賣豬仔」個案死灰復燃，執法部門自2024年至今，共接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞國家被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中17人已回港。專責小組會繼續跟進餘下的11宗個案。
保安局局長鄧炳強繼日前與泰國駐港總領事會面後，17日與緬甸駐港總領事Han Win Naing會面，跟進求助個案。鄧炳強與緬方分享赴泰專責小組跟進有關個案的成果，並就事件交換意見和分享資料，商討加強日後的跟進工作。
鄧炳強得到Han Win Naing的正面回應，雙方均期望能夠盡力協助更多求助港人盡快安全回港。至於對泰國旅遊警示，鄧炳強17日在電視節目表示，現時暫無意提高，會因應情況適時檢討。香港現時對泰國的旅遊警示為黃色，即有威脅跡象，應留意局勢，提高警惕。
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