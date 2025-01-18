中聯辦：港國際化優勢不能削弱 深圳愈見深 香港愈吃香

中聯辦2025年新春招待會，17日晚上在香港會展中心舉行，圖為各界嘉賓出席新春招待會。（中新社）

香港 中聯辦17日舉行新春招待會，中聯辦主任鄭雁雄致辭稱，要續寫新時代香江傳奇，香港需要堅持「一國兩制」、發揮制度優勢。他強調香港必須堅持「內聯外通」，強調「內聯的本錢是外通」，香港的國際化優勢「只能強化，不能削弱」，並提醒國際形勢不穩，發展與安全兩者缺一不可，管治團隊需「時時警覺」，社會輿論應「事事理智」。

明報報導，鄭雁雄於會上發表新春致辭，稱今年是回歸第28年，形容接近「三十而立」，香港必須「頂天立地、勇挑重擔」，擔當對國家的神聖職責。中央官員近月屢提港澳「內聯外通」角色，鄭雁雄17日稱香港融入國家發展才是出路，但強調需要加強國際聯繫，「內聯的本錢是外通，融入的優勢是外向，香港的國際化優勢只能強化、不能削弱」。

他稱，有意見認為廣州及深圳分別主打綜合發展和創科，香港應主打「內聯外通」，謂香港的「香」代表「吃香」，「廣州愈見廣，深圳愈見深，香港愈吃香」。

據報導，鄭雁雄同時指出，國際環境愈不太平，香港愈應「更醒目」，「管治團隊需時時警覺，法治保障應處處得力，社會輿論宜事事理智，全體市民該人人有責」。他重申，要實現高質量發展和高水平安全，稱發展與安全兩者缺一不可，既要守住安全根基，亦要避免耽誤或忽視發展。

報導引述全國人大前常委兼全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，中央判斷目前香港發展步伐較慢，故鄭雁雄提出不能耽誤發展。中央認為目前「外通」方面要加強，積極說好中國故事，發展東南亞 等新興市場。

報導指，對於鄭雁雄提出兼顧安全與發展，全國港澳研究會顧問劉兆佳稱需拿捏平衡，美國等西方國家仍利用不同事件抹黑香港，預期壹傳媒創辦人黎智英被控國安法的案件將是最大考驗，中央盼港府 與社會上下一同打好輿論戰。他說，北京認為維護國安需要全社會一同合作，舉例傳媒亦應理性報導。

報導引述特首李家超在招待會致辭時呼籲工商界積極在內地投資、鞏固環球網絡，文藝界要百花齊放、說好香港故事，教育界則要培育更多具家國情懷、全球視野和創新能力的人才。