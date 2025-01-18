港去年新註冊外企破千低於疫初 破產呈請增16.9%創9年新高

港府公布統計，去年累計註冊的本地公司及非本地公司均創新高，但在港的新註冊非本地公司雖然去年回升突破1000間，但仍低於疫情初期。（中通社）

香港 公司註冊處公布，去年新成立的本地公司有逾14.5萬間，累計註冊的本地公司及非本地公司均創新高，本地公司總數逾146萬間，按年增近3萬間，非本地公司總數則逾1.5萬間，按年增300間。雖然非本地公司過去5年持續增長，但在港設營業地點的新註冊非本地公司在新冠疫情 間出現跌勢，去年回升突破1000間、低於疫情初，不再設營業地點的非本地公司去年亦增加。

明報報導，公司註冊處17日公布，去年新成立的本地公司為14萬5053間，截至去年底，據《公司條例》註冊的本地公司累計達146萬494間，按年升約9%；同期註冊非本地公司總數則1萬5126間，按年升約2%。

據報導，財政司長陳茂波17日出席一個活動時提到，去年母公司在境外的駐港公司增至近萬間，多約10%，其中歐美和東南亞公司數目大升；且去年初創企業有近4700間，亦有近千個有限合夥基金及逾470間開放式基金型公司，兩個數字均創歷史新高，稱數據反映內地和海外企業和初創均對香港保持信心。

報導稱，公司註冊處數據顯示，在港設有營業點的新註冊非本地公司2019年有2000間，新冠疫情間的2020及2021年減少，2022及2023年跌至不足1000間，直至去年回升到1079間。

報導指，批發及零售界立法會議員邵家輝認為優才赴港有助本地註冊公司增加，被問及在港設營業地點的新註冊非本地公司在近數年整體下跌，邵家輝強調數字有較前年上升，反映情况逐步改善。不過，他又舉例稱留意到不少內地食品稱進駐香港，但其後有些暫時停業，估計或因租金和人工成本較內地高，在港經營面對挑戰，故短暫離港。

此外，報導說，破產 管理署最新數據顯示，2024年破產呈請書錄9190宗，按年增16.9%，是自2015年的9875宗後最高水平，其中2024年12月錄781宗，按年增15.7%，按月則回落6.2%。其中，強制公司清盤呈請亦見2009年以來新高。

據報導，2024年全年法院發出接管或破產令的數目達8553宗，按年增16.4%，是2017年以來最高；強制公司清盤呈請錄740宗，按年增30.7%，錄2009年以來最高；法院發出清盤令錄443宗，按年增25.1%，同錄2009年以來新高。