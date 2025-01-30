清拆30年後 港人仍懷念九龍城寨

香港機場的「九龍城寨之圍城」電影展，還原了2024年熱門電影中的多個經典場景。(中新社)

充滿港式「暴力美學」的「九龍城寨之圍城」上映，適逢九龍城寨清拆改建30年，至今仍有不少港人懷念城寨的風雲歲月與人情冷暖。

「九龍城寨之圍城」電影展覽2024年12月16日升級為沉浸式設計，入場人士可穿梭天線密布的後巷，仿如步進多個電影經典場景中，近距離體驗九龍寨城風情。(中通社)

文匯報報導，電影耗資5000萬港元，在蠔涌、元朗分別搭出城寨實景，將消失30年的九龍城寨民生聲色復現於大銀幕，在搭景過程中，不少曾在城寨居住過的電影人都提供不少寶貴意見。導演杜琪峰從小在九龍城寨長大，很多鄰居都是幫派分子，他曾回憶說：「如果有警察抓你，你跑到九龍城寨裡就沒事了。他不會下去的。」另外，秦沛、姜大衛、爾冬陞三兄弟也曾在九龍城寨成長。

據報導，香港 影史上以九龍城寨題材拍攝的作品有幾十部，包括在1980年代於城寨內取景的電影「跛豪」、「省港旗兵」、「城寨出來者」、「重案組」等，其中「重案組」獲准在拆卸前的城寨拍攝，是最後一部在城寨實地拍攝的電影。

聚黃賭毒 人口密度冠全球

說起九龍城寨的歷史，要追溯到15世紀，當時被明朝官員徵用，1668年至約1810年，區內先後建起一座塾台與一座砲台。1841年英國占領港島後，此區域在中國海岸防衛方面扮演著關鍵角色。1846年11月至1847年5月，這裡又築起一座由石牆、6座瞭望台、4道城門構成的，面積約2.6公頃的城寨。城內主要有衙門、火藥倉、士兵營房等，駐兵也漸漸由起初的250人，增至1899年的500多人。

「九龍城寨之圍城」電影展覽2024年12月16日升級為沉浸式設計，入場人士可穿梭天線密布的後巷，仿如步進多個電影經典場景中。(中通社) 古天樂在「九龍城寨之圍城」有許多精采打戲。(圖╱華映娛樂提供)

1941年至1945年日占期間，城寨的城牆被拆，石塊用於擴建啟德機場。二戰後，城寨逐漸成為黃、賭、毒聚集場所，同時成為龍蛇混雜的罪惡溫床，以及廉價無牌牙醫診所的聚集地。1987年港英政府決定清拆，到1994年清拆完成，城寨現時已化身為九龍寨城公園，成為目前香港唯一真正遺留城寨遺蹟的地方。

報導稱，九龍城寨的壽命從1847年至1994年，曾被形容為一座「無政府狀態」的圍城，6.5英畝（2萬6000平方米）的面積，有多達20至30條街，根據華爾街 日報的估算，九龍城寨在拆毀前約有3萬多名居民，估算人口密度為每平方公里1200萬人，幾乎是當時全世界人口密度最高的地方。

「九龍城寨之圍城」有這樣一句話：「在城寨，只要肯做，沒有什麼是賺不到的。」在城寨中，吃如蛋撻、燒賣、叉燒飯，生活如理髮、看病、雜貨舖樣樣俱全。而電影中黑幫大佬也要做理髮正職的設定，亦折射出城寨罪惡叢生背後又充滿人情味的暖調背景。

另據中新社報導，「九龍城寨之圍城」下檔後餘熱不滅，香港國際機場特別以1比1還原電影多個經典場景。

香港機場 重現電影場景

在機場接機大堂內，旅客甫抵就會被高約6.5米的雙層舊建築，以及巨大「九龍城寨」霓虹燈牌吸引，然後可見龍捲風 （古天樂飾）的理髮店、街坊聚頭的七記冰室、售賣懷舊零食的「士多」、縱橫交錯的小巷，以及路旁收買二手電器、收音機的小店等，香港的獨特風貌盡現眼前。